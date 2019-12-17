2019-12-17T09:22:44+03:00
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии похитили сотни тонн взрывчатки: что известно на данный момент

Загадочное преступление расследуют следователи, возбуждено уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
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Минпромторг подозревает, что похищенное переработали и продали.Минпромторг подозревает, что похищенное переработали и продали.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне стало известно о крупной краже из оборонного завода «Авангард», что находится в Стерлитамаке.

Оборонный завод производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли и выпускает взрывчатые вещества для министерства обороны. Из предприятия пропало 276 тонн взрывчатки. Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (Кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей.

По данным «Ведомостей», 276 тонн взрывчатых отходов были получены «Авангардом» в ходе утилизации снарядов по военному подряду. Однако предприятие не стало сдавать их министерству обороны . По предварительной версии, взрывчатку выносили на протяжении почти двух лет – с ноября 2017 года по март 2019 года. Пропажу смогли выявить только в апреле 2019 года, когда новый генеральный директор «Авангарда» Юрий Шумский провел инвентаризацию. Выходит, что учет не проводился долгое время, раз пропажу так поздно заметили. Также известно, что весной новый управляющий «Авангардом» написал заявление в генеральную прокуратуру, и полиция Стерлитамака проводила проверку.

Отметим, что до марта текущего года гендиром являлся Азгат Ибрагимов. На этой должности он работал с 1993 года, и в этом году был уволен минпромторгом из-за плохого финансового состояния завода, многолетних убытков и долгов.

Сейчас минпромторг полагает, что похищенные сотни тонн взрывчатых веществ были переработаны как давальческое сырье в промышленную взрывчатку и проданы.

Следственные органы и МВД Башкирии пока никак не комментируют случившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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