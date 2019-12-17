2019-12-17T08:28:20+03:00
Происшествия

В Башкирии с оборонного завода похитили сотни тонн взрывчатки

Минпромторг считает, что завод переработал краденную взрывчатку по заказу сторонней фирмы, а затем продал.
Эльвина АПАРИНА
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Новый генеральный директор провел инвентаризацию и обнаружил, что не хватает 276 тонн взрывчатых отходов.Новый генеральный директор провел инвентаризацию и обнаружил, что не хватает 276 тонн взрывчатых отходов.
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Крупная кража произошла в оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Спредприятия пропало сотни тонн взрывчатки, пишут «Ведомости». Ее могли использовать для приготовления промышленной взрывчатки и дальнейшей продажи.

Как сообщает издание, новый генеральный директор провел инвентаризацию и обнаружил, что не хватает 276 тонн взрывчатых отходов. Их предприятие получило в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не сдало Минобороны. Хищения продолжались почти два года – с ноября 2017 года по март 2019. В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). В Минпромторге считают, что «Авангард» переработал краденную взрывчатку по заказу сторонней фирмы, а затем продал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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