Цирк дю Солей впервые едет в Уфу и представит шоу CRYSTAL

Цирк дю Солей объявляет о том, что впервые за десятилетнюю историю своей гастрольной деятельности в России выступит в Уфе, где представит шоу CRYSTAL – постановку, в которой компания переносит мир своих фантазий на лед. Выступления пройдут в ледовом дворце «Уфа-Арена» с 25 по 29 декабря 2019 г. Билеты по номинальной стоимости уже в продаже на официальном сайте Цирк дю Солей в России www.cds.ru.

История компании Цирк дю Солей началась 35 лет назад с мечты небольшой группы уличных исполнителей о путешествиях. Сегодня это легендарный бренд в индустрии живых развлечений: с момента основания компании ее шоу увидели более 200 миллионов зрителей в 450 городах в 60 странах мира; в штате Цирк дю Солей трудится более 4500 сотрудников из 50 стран мира, в том числе 1400 артистов. Штаб-квартира компании расположена в Монреале. Эта полноценная лаборатория инноваций и тренировочная база позволяет режиссерам, исполнителям, постановщикам, сценографам, музыкантам, костюмерам и другим специалистам воплощать в жизнь самые смелые идеи и фантазии.

Стимулируя воображение и подстегивая эмоции зрителей во всем мире, Цирк дю Солей объединяет в себе все мыслимые направления искусства: уличные дисциплины и танец, живую музыку и мультимедийные технологии, театр, драму и высокотехничную акробатику и мн. др. В шоу CRYSTAL ко всему описанному выше впервые добавляются и ледовые виды спорта.

В CRYSTAL Цирк дю Солей исследовал возможности льда и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую доселе территорию. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. CRYSTAL буквально изобретает жанр ледовых шоу заново так же, как и Цирк дю Солей изобрел заново искусство цирковое.

Кристал, главная героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое изменит многое и поможет ей понять себя. Вместе с Кристал зрители ускользнут в мир, где героев манят приключения, а мечта становится не бегством от реальности, а возможностью приблизиться к ней.

В постановке работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.

В команде создателей – режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи); старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком – Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 г., и мн. др.

Во время российского тура шоу CRYSTAL выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

График гастролей:

Москва - 22 ноября – 8 декабря 2019 г., ДС «Лужники»

Санкт-Петербург - 11 – 15 декабря 2019 г., «Ледовый дворец»

Казань - 19 – 22 декабря 2019 г., «Татнефть-Арена»

Уфа - 25 – 29 декабря 2019 г., «Уфа-Арена»

Екатеринбург 1 – 5 января 2020 г., Екатеринбург-ЭКСПО

О компании Cirque du Soleil:

Шоу CRYSTAL – 42-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 200 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах мира. По всему миру в 2019 году зрители смогут увидеть 20 шоу Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Rus – совместное предприятие, созданное в 2008 году в партнерстве с Джорджем и Крейгом Кохонами, сегодня полностью принадлежит канадской компании и отвечает за развитие бизнеса Cirque du Soleil в России. С 2009 году шоу Cirque du Soleil увидели более 2,5 млн. российских зрителей. Подробнее – на сайте www.cds.ru.