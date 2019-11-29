2019-11-29T15:21:17+03:00
Общество

Цирк дю Солей впервые едет в Уфу и представит шоу CRYSTAL

Поделиться:
Изменить размер текста:

Цирк дю Солей объявляет о том, что впервые за десятилетнюю историю своей гастрольной деятельности в России выступит в Уфе, где представит шоу CRYSTAL – постановку, в которой компания переносит мир своих фантазий на лед. Выступления пройдут в ледовом дворце «Уфа-Арена» с 25 по 29 декабря 2019 г. Билеты по номинальной стоимости уже в продаже на официальном сайте Цирк дю Солей в России www.cds.ru.

История компании Цирк дю Солей началась 35 лет назад с мечты небольшой группы уличных исполнителей о путешествиях. Сегодня это легендарный бренд в индустрии живых развлечений: с момента основания компании ее шоу увидели более 200 миллионов зрителей в 450 городах в 60 странах мира; в штате Цирк дю Солей трудится более 4500 сотрудников из 50 стран мира, в том числе 1400 артистов. Штаб-квартира компании расположена в Монреале. Эта полноценная лаборатория инноваций и тренировочная база позволяет режиссерам, исполнителям, постановщикам, сценографам, музыкантам, костюмерам и другим специалистам воплощать в жизнь самые смелые идеи и фантазии.

Стимулируя воображение и подстегивая эмоции зрителей во всем мире, Цирк дю Солей объединяет в себе все мыслимые направления искусства: уличные дисциплины и танец, живую музыку и мультимедийные технологии, театр, драму и высокотехничную акробатику и мн. др. В шоу CRYSTAL ко всему описанному выше впервые добавляются и ледовые виды спорта.

В CRYSTAL Цирк дю Солей исследовал возможности льда и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую доселе территорию. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. CRYSTAL буквально изобретает жанр ледовых шоу заново так же, как и Цирк дю Солей изобрел заново искусство цирковое.

Кристал, главная героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое изменит многое и поможет ей понять себя. Вместе с Кристал зрители ускользнут в мир, где героев манят приключения, а мечта становится не бегством от реальности, а возможностью приблизиться к ней.

В постановке работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.

В команде создателей – режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи); старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком – Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 г., и мн. др.

Во время российского тура шоу CRYSTAL выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

График гастролей:

Москва - 22 ноября – 8 декабря 2019 г., ДС «Лужники»

Санкт-Петербург - 11 – 15 декабря 2019 г., «Ледовый дворец»

Казань - 19 – 22 декабря 2019 г., «Татнефть-Арена»

Уфа - 25 – 29 декабря 2019 г., «Уфа-Арена»

Екатеринбург 1 – 5 января 2020 г., Екатеринбург-ЭКСПО

О компании Cirque du Soleil:

Шоу CRYSTAL – 42-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 200 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах мира. По всему миру в 2019 году зрители смогут увидеть 20 шоу Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Rus – совместное предприятие, созданное в 2008 году в партнерстве с Джорджем и Крейгом Кохонами, сегодня полностью принадлежит канадской компании и отвечает за развитие бизнеса Cirque du Soleil в России. С 2009 году шоу Cirque du Soleil увидели более 2,5 млн. российских зрителей. Подробнее – на сайте www.cds.ru.

CRYSTAL Official Trailer.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Уральские сказки о пропавших сотнях миллионов
В суде выяснилось, что депутат Заксобрания Свердловской области Геннадий Ушаков через родных и знакомых влияет на десяток успешных фирм. Но если верить декларациям о доходах - зарабатывает на уровне продавца «Пятерочки»
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
В автобусах «Башавтотранса» повысится стоимость проезда при оплате картой
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Дороги Башкирии скует гололед: синоптики поделились прогнозом погоды
«Я задыхаюсь, заберите меня»: на больничной койке в Башкирии скончалась 17-летняя девушка
Пошел на обгон: подробности ДТП на трассе в Башкирии, где погибли два человека
На уход за территориями Госсобрания и Правительства Башкирии из бюджета выделят 44 млн рублей
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
В УГНТУ отмечают юбилей архитектурно-строительного института
«Росгосстрах» организовал в Уфе конференцию по продвижению новых «коробочных» продуктов страхования имущества и здоровья
Стало известно, зачем в Уфу приехал министр здравоохранения России
В Башкирии полицейские поймали мужчину, который возил в машине отрезанные уши
На безопасность в школах из бюджета Башкирии выделят 200 млн рублей
Ученые организовали экспедицию для поисков снежного человека в Башкирии
В Уфу приедет министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
В тройном ДТП на федеральной трассе в Башкирии погибли два человека
Территорию за «Огнями Уфы» застроят жилыми высотками
В Уфе стартовал Международный форум моды
ГИБДД Уфы проведет массовые проверки водителей
Споём живьем с Русским радио