2019-12-01T18:21:22+03:00
Происшествия

«Я тебя не уберег, прости»: в Башкирии трагически погиб парень, решивший прокатиться с подругой

Жизнь Ильдара Р. унесла страшная авария
Эльвина АПАРИНА
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В тот злополучный день он сел за руль машины своей знакомой, которая находилась на пассажирском сиденье.В тот злополучный день он сел за руль машины своей знакомой, которая находилась на пассажирском сиденье.
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Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вчера днем, 30 ноября, в Нефтекамске. Как ранее сообщала «Комсомолка», в ней погибли 21-летний водитель и его 27-летняя пассажирка. Молодые люди ехали на ВАЗе. Известно, что парень выехал на обгон, допустил касательное столкновение с попутной «Тойотой», а затем столкнулся лоб в лоб со встречным грузовиком.

Погибшим оказался местный житель Ильдар Р. Как рассказали друзья, в тот злополучный день он сел за руль машины своей знакомой, которая находилась на пассажирском сиденье. Водительского удостоверения у Ильдара не было, опыта вождения тоже, последнее могло стать причиной страшной аварии.

Извлекать тела погибших пришлось спасателям – их зажало в отечественной легковушке.

Извлекать тела погибших пришлось спасателям – их зажало в отечественной легковушке.

Извлекать тела погибших пришлось спасателям – их зажало в отечественной легковушке.

- Я знала погибшего парня. Со слов близких, он сел в машину подруги, которая была за рулём. Что произошло, не знаю. Есть версия - неопытность водителя. Но, повторюсь, это со слов близких. Парень только пришёл из армии, начал работать. 21 год. Вся жизнь впереди была, - говорит знакомая погибшего.

Ильдар действительно вернулся с армии в начале этого лета. Друзья характеризуют его как доброго и отзывчивого человека. Он вырос с многодетной семье. По нему сейчас скорбят все близкие.

- Это так страшно, когда остаются только фотографии и память, а родного человека больше нет...Совсем нет... До сих пор не верим, - пишет подруга Ильдара.

- Как так, братан, произошло. Я плачу, я тебя не уберег, прости, пожалуйста, друг, - скорбит товарищ Ильдара.

Молодого человека похоронят во вторник, 3 декабря, в Нефтекамске.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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