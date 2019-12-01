В Башкирии в ДТП погибли 21-летний парень и 27-летняя девушка

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-01T16:42:20+03:00

Удар был такой силы, что сам водитель ВАЗа и его 27-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

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Вчера днем, 30 ноября, на улице Промышленной в Нефтекамске произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 21-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 при обгоне допустил касательное столкновение с попутной «Тойотой», а затем столкнулся лоб в лоб со встречным грузовиком.

Удар был такой силы, что сам водитель ВАЗа и его 27-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Известно, что погибший водитель не имел водительских прав. По некоторым данным, автомобиль ему передала погибшая пассажира.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автоаварий, в которых три человека погибли и четверо получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU