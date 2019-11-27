2019-11-27T16:56:42+03:00
Звезды

В театре оперы и балета прошла примерка костюмов к благотворительному спектаклю «Ревизор»

«Комсомольская правда» в рамках проекта «Большая сцена» представляет новое прочтение классического произведения Гоголя.
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Благотворительный спектакль «Ревизор» будет показан на сцене театра оперы и балета всего лишь один раз, 10 декабря 2019 года.

Депутаты, предприниматели, представители СМИ, бизнесмены, врачи, руководители отраслевых компаний – все придут поддержать своих коллег, которые приняли решение участвовать в благотворительном спектакле.

А зрители премьеры не только увидят новую трактовку произведения, но также сыграют роль в благотворительной миссии. Прибыль от продажи билетов будет направлена в помощь детскому дому.

Активно заинтересовались постановкой и спонсоры, ведь вклад в благое дело – это чудо, созданное руками живых людей.

В минувший понедельник прошла примерка костюмов к благотворительному спектаклю «Ревизор».

Примерка костюмов – очень важный этап подготовки к спектаклю. Если говорить о самом театре, то в нем работают замечательные мастера, имеются свои пошивочные цехи, в которых работают художники, закройщики, швеи. Только подумайте, как много труда и красоты вложено в каждый костюм. Как важно передать настроение персонажа, его характер, его положение в духе того времени. Костюм персонажа начинает «говорить» задолго до того, как актер открыл рот. Поэтому важность костюмов невозможно переоценить.

Судя по прошедшей примерке, и костюмах, которые подобрали сотрудники театра – нас ждет очень зрелищное и атмосферное представление.

Следим за развитием событий!

https://www.kp.ru/best/ufa/revizor/

Спешите занять лучшие места, бронируйте и приобретайте билеты по номерам: (347) 292-44-48, (917) 736-10-62, (987) 484-36-33

и на сайте театра http://www.bashopera.ru/repertoire/event/12876/125533/

Стоимость билетов от 400 рублей. Количество ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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