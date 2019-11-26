Победители народного голосования «Клиника года 2019» получили свои награды

21 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялось торжественное награждение победителей голосования «Клиника года 2019». Голосование проходило по 14 номинациям, в которых приняло участие около 30 различных медицинских учреждений.

Больше полугода огромная читательская аудитория сайта «Комсомолки» активно голосовала за свои проверенные, надежные и любимые медицинские учреждения. И вот, наконец, настал торжественный момент, когда врачи и руководители организаций получили заслуженную народную премию!

Проект «Клиника года» давно стал традиционным и любимым для представителей здравоохранения и для наших читателей. Для медиков это признание и оценка их работы, для читателей это возможность отметить лечебные учреждения, где им оказали квалифицированную помощь.

В рамках проекта «Клиника года 2019» в газете и на сайте «Комсомолки» читатели в течение года следили за публикациями на тему здравоохранения, о том, как сохранить и укрепить здоровье, о современных методах диагностики и лечения. Помимо этого читатели получали полноценную и разностороннюю информацию о врачах и различных медицинских организациях.

Торжественное мероприятие открыла директор «Комсомольской правды» в Уфе Елена Романова:

- Принимать таких гостей для нас почетно и волнительно – отметила Елена Борисовна. - Мы уже несколько лет проводим это голосование, растет количество участников, номинаций, ширится аудитория проекта. Каждый новый сезон «Клиники года» преподносит нам сюрпризы, отмечая новые тренды в развитии медицины. Мы обязательно повторим такое голосование в следующем году, «Клиника года – 2020», ведь это стало уже хорошей традицией!

Редактор газеты Рустам Максютов поздравил всех присутствующих с заслуженной победой, рассказал о работе редакции, о рубрике «здоровье», о письмах читателей в адрес врачей. Ведь подобные проекты вызывают очень большой отклик и обратную связь от населения.

На церемонии приветственное слово взяла и Людмила Аляева, руководитель интернет-направления, ведь основное голосование проходило на сайте «Комсомолки».

ПОБРОБНЕЕ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Городская клиническая больница № 13 забрала награды в двух номинациях: «Лучшая многопрофильная клиника» и «Лучшая ЛОР клиника».

Заведующий отделом управления качеством медицинской помощи и стратегического развития Загидулин Алмаз АзатовичФото: Рустем АХУНОВ

Детская республиканская клиническая больница стала лучшей в номинации «Лучшая детская клиника»

Главный врач Ахметшин Рустэм ЗакиевичФото: Рустем АХУНОВ

Уфимский родильный дом № 3 отпраздновал победу в номинации «Лучший роддом Башкортостана»

Главный врач Гурова Зухра ГельмешариповнаФото: Рустем АХУНОВ

Травмпункт при городской клинической больнице № 21 – победитель в номинации «Лучший травмпункт»

Главный врач Нагаев Ринат ЯвдатовичФото: Рустем АХУНОВ

Республиканский кардиологический центр – победитель в номинации «Лучшая клиника по оказанию услуг в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

Заместитель главного врача Ермолаев Евгений НиколаевичФото: Рустем АХУНОВ

ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн победил в двух номинациях -

«Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата» и «Лучшая клиника по оказанию медицинской помощи ветеранам»

Главный врач Мустафин Халил МужавировичФото: Рустем АХУНОВ

Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 – номинация «Лучшая клиника в области лечения кожно-венерологических заболеваний»

Заместитель главного врача Гуменная Эльвира РавилевнаФото: Рустем АХУНОВ

Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава России – победитель в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника»

Директор Кадыров Радик ЗавиловичФото: Рустем АХУНОВ

Клиника современной флебологии – победа в номинации «Лучшая клиника по лечению варикозной болезни»

Руководитель Олейник Гузель РафаиловнаФото: Рустем АХУНОВ

Центр доктора Бубновского в Уфе – победитель номинации «Лучшая клиника по лечению заболеваний позвоночника и суставов»

Директор Сафиуллин Рустем НазыровичФото: Рустем АХУНОВ

Лучшей клиникой в сфере оказания косметологических услуг стал Центр красоты и молодости GIOVANE

Клинический госпиталь «Мать и дитя» Уфа стал победителем в номинации «Лучшая клиника в области женского здоровья»

Генеральный директор Коршикова Полина НиколаевнаФото: Рустем АХУНОВ

Республиканская клиника стала лучшей в номинации «Лучшая клиника в сфере ортопедии»

Директор Каюмов Айдар РашитовичФото: Рустем АХУНОВ

Клиника аллергологии и педиатрии, медицинский холдинг ПроМедицина – победа в номинации «Лучшая клиника в области лечения аллергии»

Директор Ханова Айритта КаримовнаФото: Рустем АХУНОВ

Лучшей клиникой эстетической медицины стала сеть клиник ЛИНЛАЙН

Дипломы за активное участие и вклад в развитие медицины Республики Башкортостан получили:

- Больница скорой медицинской помощи г. Уфа

Заведующая организационно-методическим отделом Глимшина Гузель ИльдусовнаФото: Рустем АХУНОВ

- Клиника БГМУ

Главный врач Булатов Шамиль ЭнгельсовичФото: Рустем АХУНОВ

- Городская детская клиническая больница № 17

Врач по общей гигиене отдела качества оказания медицинской помощи Хасанов Вильдан РишатовичФото: Рустем АХУНОВ

- Республиканский клинический перинатальный центр

Главный врач Мингазов Назир НасилевичФото: Рустем АХУНОВ

- Травмпункт при Городской клинической больнице № 5

Заместитель главного врача Лисовская Татьяна НиколаевнаФото: Рустем АХУНОВ

- Офтальмологический травмпункт при Уфимском НИИ глазных болезней

Главный врач Марванова Зулейха РамилевнаФото: Рустем АХУНОВ

Редакция «Комсомольской правды» также отметила наши ведущие медицинские центры и клиники благодарственными письмами за успешную деятельность в сфере здравоохранения Республики Башкортостан:

- Республиканский врачебно-физкультурный диспансер

- Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер

Заместитель главного врача Изосимова Вероника ЕвгеньевнаФото: Рустем АХУНОВ

- Республиканский медико-генетический центр

Борисова Ирина ВладимировнаФото: Рустем АХУНОВ

- Республиканский клинический онкологический диспансер

Заместитель главного врача Рахимов Роберт РафиковичФото: Рустем АХУНОВ

- Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДОМ и инфекционными заболеваниями

Главный врач Яппаров Рафаэль ГалиевичФото: Рустем АХУНОВ

- Медицинскую клинику АРТМЕДИКАЛ

Директор Фатихова Лилия КаримовнаФото: Рустем АХУНОВ

- Сеть специализированных клиник Гастроэнтерологический центр

Заместитель директора Насырова Зарема РаилевнаФото: Рустем АХУНОВ

- Медицинский центр патологии речи и нейрореабилитации Европэд

Директор Самигуллин Эдуард РашитовичФото: Рустем АХУНОВ

- Сеть медицинских центров Здоровье женщины и мужчины

Директор Фазлыева Эльза АхметовнаФото: Рустем АХУНОВ

- Клинико-диагностическую лабораторию ЛораК

Специалист по рекламе Хомутова Олеся ИгоревнаФото: Рустем АХУНОВ

От всей души выражаем вам глубокую искреннюю благодарность за ваш благородный труд! За высокий профессионализм, чуткое отношение к пациентам, внимание, доброту, отзывчивость, терпимость. Пусть ваша работа приносит лишь радость и удовлетворение! Желаем вам успехов и процветания на вашем профессиональном поприще.