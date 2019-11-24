Молодой уфимке, которую не взяли на работу из-за внешности, пригрозили разборками в суде

История молодой уфимки, которой отказали в приеме на работу из-за дефекта внешности, получила неожиданное продолжение. Напомним, что Яну Тюменеву (Лялину) не приняли на работу в крупное агентство по продаже недвижимости в Магнитогорске из-за ангиовенозной дисплазии, из-за которой ее верхняя губа выглядит припухшей.

В разговоре с «КП-Уфа» Яна рассказала, что на собеседовании ей предложили временно поработать помощником менеджера, пока она не исправит свой «недостаток» внешности. А в самой же компании считают, что своим предложением они уберегают молодую девушку от волны негатива и насмешек со стороны клиентов.

«ДУМАЛА, ДЕЛО В ТАТУИРОВКАХ ИЛИ ПИРСИНГЕ»

- Изначально я туда шла, потому что агентство откликнулось на мое резюме на сайте, и меня пригласили на собеседование на вакансию оператора. В ходе собеседования эйчар-менеджер (сотрудник, который подбирает персонал) разглядела во мне высокий потенциал и предложила попробовать свои силы на должности менеджера по продажам. Конечно, я была безумно рада такой перспективе и с нетерпением ожидала второго собеседования с непосредственным руководителем отдела продаж, - рассказывает Яна. – Я прошла собеседование, от которого у меня остались только позитивные эмоции. Но уже в пятницу утром мне позвонил эйчар, и сообщил, что я не могу напрямую работать с клиентами, потому что у меня есть «дефект внешности». В итоге мне предложили поработать помощником менеджера по продажам с перспективой на повышение.

Конечно, Яна была очень растеряна и подумала, что речь идет о ее татуировке, пирсинге в носу или неординарной прическе, и решила уточнить, в чем же дело.

- Оказалось, что мой дефект – это моя губа. Та часть моего имиджа, которую я себе не выбирала. Я прекрасно живу с моей губой, и меня все устраивает в моей внешности, - негодует девушка.- Я была в полнейшем шоке от подобной бестактности.

Яна признается, что для себя она сразу сделала вывод, что никогда в этом агентстве работать не будет. Но ее интересовал вопрос: с какой целью ее приглашают на работу помощником, ведь дисплазия никуда не денется, ведь пока в России не нашли способа ее лечения.

- В компании мне ответили, что дают мне время не только набраться необходимого опыта и навыков, но и чтобы я решила свою «проблему» и придумала, как улучшить свою внешность. А еще они искренне считают, что уберегают меня от негатива и насмешек со стороны клиентов, хотя большего негатива, чем от этой компании, я за всю жизнь не слышала, - считает Яна.

«БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ В СУДЕ»

Вскоре, после того как об истории Яны написали многие региональные СМИ, представители агентства решили прояснить ситуацию и связались с уфимкой в ее инстаграме. Удивительно, но представители компании отрицают, что отказ в приеме на работу как-то связан с внешностью девушки, и даже приносят свои извинения, если как-то обидели ее своими высказываниями.

- В свою очередь, хотели бы сказать, что у нас в компании действительно есть определенные стандарты для специалистов по недвижимости, работающих с клиентами, но внешность к таковым не относится. Поэтому, мы не отказывали Вам в вакансии по причине, которую Вы озвучиваете. Вам была предложена должность помощника специалиста по недвижимости с возможностью дальнейшего карьерного роста, исключительно, с целью приобретения опыта работы в данном направлении. Данное предложение является действительным и в настоящий момент, - уточнили представители агентства.

Также руководство компании настоятельно порекомендовало Яне «не распространять искаженные факты о компании», иначе они будут защищать свою деловую репутацию в суде.

Большинство подписчиков Яны и комментаторов в социальных сетях поддержали девушку: они уверены, что ее припухшая верхняя губа не «дефект», а напротив – изюминка внешности, которая никак не может испугать или оттолкнуть адекватного человека. Многие назвали действия компании настоящей дискриминацией и посоветовали Яне обратиться в суд, чтобы решить проблему грубого отношения.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.