2019-11-22T14:40:44+03:00
Общество

Молодую уфимку не взяли на работу из-за внешности

Девушка не смогла устроиться в агентство недвижимости из-за припухлости на верхней губе
Инга НОВИЦКАЯ
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С неприятной ситуацией столкнулась уфимка Яна Лялина, когда пришла устраиваться на работу специалистом по работе с клиентами в крупное агентство недвижимости в Магнитогорске. Сотрудница агентства, которая проводила собеседование, заявила, что вынуждена отказать Яне в должности из-за ее дефекта внешности. Об этом рассказала в своем Инстаграме мама Яны, уфимский психолог Евгения Лялина.

- У моей дочери ангиовенозная дисплазия на верхней губе, комок вен хаотично разрастается, из-за чего губа деформируется. Сама Яна совершенно спокойно относится к этому факту, и ее это не тревожит. Это не только косметический дефект, а заболевание, которое сложно лечится, но мы ищем способы решения этого вопроса. Для меня является абсолютным шоком тот факт, что человека могут не взять на работу из-за дефекта внешности. Важен не отказ, а формулировка, - возмущена Евгения Лялина.

В самом агентстве затруднились прокомментировать ситуацию, уточнив, что такие вопросы может обсуждать только начальство. Как только «КП-Уфа» узнает позицию второй стороны конфликта, мы обязательно ее опубликуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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