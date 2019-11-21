«Спросил, жива ли мать, и потерял сознание»: подробности жуткой аварии на трассе в Башкирии

Вчера, 20 ноября, в селе Тупеево Илишевского района похоронили 45-летнюю Эльмиру Ш., погибшую в страшной аварии, которую устроил ее собственный сын. На похороны пришли десятки сельчан, приехали знакомые и друзья из других городов, а сам виновник аварии не мог сдержать слез. Парень корит себя, что сильно превысил скорость и не успел затормозить перед кучей песка на дороге, и теперь близкие переживают, как бы тот не наложил на себя руки.

Машина вылетела в кювет и три раза перевернулась. Фото: соцсети

«МАШИНА ПОДЛЕТЕЛА, КАК САМОЛЕТ, И ТРИ РАЗА ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ»

Напомним, что авария случилась около трех часов дня 18 ноября на автодороге «Новоматы-Аслаево». 23-летний Денис Ш. вместе со своей матерью отправился в магазин за продуктами, но слишком разогнал свою «Мазду 3» и не заметил, что дорогу ремонтируют, после чего врезался в песчаную насыпь, потерял управление и съехал в кювет. На помощь бросились проезжающие мимо автомобилисты: они вызвали скорую и сотрудников ГИБДД. Сам 23-летний водитель отделался царапинами и сотрясением головного мозга, а его 45-летняя мать от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков.

- В тот день Эльмира готовилась к годовщине какого-то родственника, чак-чак испекла, а потом попросила сына съездить за продуктами в соседнюю деревню. Очевидцы рассказывают, что Денис выехал со двора с такой скоростью, что пыль поднялась, и с громким ревом мотора по деревне промчался, - рассказывает близкий друг погибшей Рифкат С. (имя изменено – ред.). – По дороге ехала красная «шестерка», там дед с бабкой потом рассказывали, что Денис их обогнал на огромной скорости и не увидел насыпь. Машина подлетела, как самолет, перевернулась три раза… Когда Денис выбрался из машины, он только спрашивал: «Как моя мать, живая?», а потом потерял сознание…

Очевидцы подтверждают, Денис действительно сильно превысил скорость, но и дорожные рабочие никак не огородили насыпь, не выставили предупреждающие знаки.

- Дорожники просто высыпали на дорогу песок и не разровняли, никаких знаков не было. Очевидцы, которые ехали сзади, рассказали, что машина не успела затормозить, подлетела и три раза перевернулась. И рабочие, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, побежали эти знаки расставлять, - возмущается друг Эльмиры.

Очевидцы утверждают, что предупредительные знаки дорожники поставили только после аварии. Фото: соцсети

«ТАК И НЕ УВИДЕЛА ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ»

Близкие и друзья погибшей сокрушаются, что добрая светлая женщина, дожив до 45 лет, так и не увидела хорошей жизни. Как рассказали знакомые, Эльмира всю жизнь прожила в родной деревне Тупеево, вместе с родителями и старшим братом, от которого ей постоянно доставались тумаки и оплеухи.

- После смерти родителей, Эльмира вышла замуж, родила сына, потом дочку. Муж часто поднимал на нее руку, поэтому вместе с детьми она вернулась обратно в родительский дом. Но и там долго не задержалась – брат попросту выгнал ее на улицу, и где Эльмира с детьми скиталась – не знаю, но позже мы узнали, что у девочки обнаружился рак крови, и она умерла в возрасте пяти лет. А Эльмира со временем простила мужа и вернулась к нему, и даже в 36 лет родила вторую дочку. Сейчас малышка очень тоскует без своей матери и старается поддержать брата.

Близкие погибшей вспоминают, что Эльмира была очень доброй и отзывчивой, никогда не перечила старшим, всегда готова была прийти на помощь, а по праздникам помогала сельчанам накрывать праздничные столы.

- Денис винит себя сильно, все боятся, как бы он с собой ничего не сделал. На похоронах всего пять минут смог пробыть, потом его увезли обратно домой, пока на успокоительных держится. Ему тяжело: у него синяки и царапины, а мать в земле… Младшая дочь Эльмиры отнеслась ко всему серьезно и весь день не отпускала брата от себя, поддерживала. У мужа вообще ноги от горя отнялись – как он переживет такую трагедию, никто не знает, - вздыхает друг погибшей сельчанки.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей Эльмиры Ш.