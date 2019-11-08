В 2019 году столичной телекомпании «Вся Уфа» исполнилось 20 лет. В честь этого события 1 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась VIII церемония вручения наград Региональной телевизионной общественной премии «Герой нашего времени».

Премия учреждена Администрацией ГО г. Уфа и продюсерским центром «Вся Уфа» и призвана отмечать тех, кто бескорыстно творит добрые дела, проявляет героизм, преодолевает обстоятельства, бьет спортивные рекорды и совершает открытия, — словом, является подлинным героем нашего времени.

На суд компетентного жюри было представлено более 50 историй о людях и предприятиях, которые совершили и совершают добрые, а порой и героические поступки.

Победителем в номинации «Сильные духом» стала Зиля Басырова. Она запустила собственный проект «Я слышу вас, доктор!».

Бронзовая статуэтка номинации «Храброе сердце» досталась Наталье Толстолуцкой, которая спасла на озере Теплом тонущую женщину.

Дима Солнцев и Милена Новикова получили награду в номинации «Взрослый поступок маленького человека». Дима спас ребёнка, который провалился под лёд, а 6-летняя Милена вынесла из пожара двух своих сестренок и 11-месячного братишку.

Лучшей социальной акцией года признана акция «Волонтеры малых дел», организованная Общественным фондом развития города.

В номинации «Доброе дело» победителем стал «ПТУлей»: волонтеры превратили старое здание профтехучилища в настоящее арт-пространство.

В номинации «Меценат года» жюри единогласно выбрало победителем Фонд имени Мустая Карима. Благотворителем года признана группа компаний «Пышка».

Кульминацией торжества стало появление на сцене Юрия Хорьговского — командира воздушного судна Ту-204, посадившего в аэропорту Уфы лайнер с загоревшимся двигателем. Коллектив телеканала «Вся Уфа» единогласно признал его «Героем нашего времени». С победой пилота поздравили и пассажиры, которые во время ЧП находились самолёте. Со слезами на глазах они благодарили Юрия Александровича за спасенные жизни.