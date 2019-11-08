2019-11-08T17:01:06+03:00
Общество

Телекомпании «Вся Уфа» исполнилось 20 лет

В честь этого события в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась VIII церемония вручения наград Региональной телевизионной общественной премии «Герой нашего времени».
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году столичной телекомпании «Вся Уфа» исполнилось 20 лет. В честь этого события 1 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась VIII церемония вручения наград Региональной телевизионной общественной премии «Герой нашего времени».

Премия учреждена Администрацией ГО г. Уфа и продюсерским центром «Вся Уфа» и призвана отмечать тех, кто бескорыстно творит добрые дела, проявляет героизм, преодолевает обстоятельства, бьет спортивные рекорды и совершает открытия, — словом, является подлинным героем нашего времени.

На суд компетентного жюри было представлено более 50 историй о людях и предприятиях, которые совершили и совершают добрые, а порой и героические поступки.

Победителем в номинации «Сильные духом» стала Зиля Басырова. Она запустила собственный проект «Я слышу вас, доктор!».

Бронзовая статуэтка номинации «Храброе сердце» досталась Наталье Толстолуцкой, которая спасла на озере Теплом тонущую женщину.

Дима Солнцев и Милена Новикова получили награду в номинации «Взрослый поступок маленького человека». Дима спас ребёнка, который провалился под лёд, а 6-летняя Милена вынесла из пожара двух своих сестренок и 11-месячного братишку.

Лучшей социальной акцией года признана акция «Волонтеры малых дел», организованная Общественным фондом развития города.

В номинации «Доброе дело» победителем стал «ПТУлей»: волонтеры превратили старое здание профтехучилища в настоящее арт-пространство.

В номинации «Меценат года» жюри единогласно выбрало победителем Фонд имени Мустая Карима. Благотворителем года признана группа компаний «Пышка».

Кульминацией торжества стало появление на сцене Юрия Хорьговского — командира воздушного судна Ту-204, посадившего в аэропорту Уфы лайнер с загоревшимся двигателем. Коллектив телеканала «Вся Уфа» единогласно признал его «Героем нашего времени». С победой пилота поздравили и пассажиры, которые во время ЧП находились самолёте. Со слезами на глазах они благодарили Юрия Александровича за спасенные жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
Национальные проекты, реализацию которых президент Владимир Путин считает важнейшей целью для всей страны, должны стать ближе и понятнее людям. Сегодня, по статистике, о том, что делается в рамках реализации нацпроектов, знает всего лишь 7% россиян
Новости 24
Глава МВД Башкирии прокомментировал жестокое убийство 11 щенят
«Познакомились в конце октября»: подробности секса школьницы и парня в подъезде в Уфе
Ехавший из Уфы в Челябинск дальнобойщик скончался, не дождавшись скорой
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
Появилась ориентировка на насильника из Уфы, который набросился в подъезде на 11-летнюю девочку
«Подготовьте малоскользящую обувь»: МЧС Башкирии предупреждает о надвигающейся непогоде
В Центробанке России рассказали, на что чаще всего жалуются жители Башкирии
Глава МВД Башкирии не считает, что «всплеск суицида» среди полицейских связан со службой
«Это большое событие для нас»: в двух районах Башкирии торжественно открыли новые кинозалы
Киберспортсмена из Уфы подозревают в убийстве друга
С каждым годом в Башкирии все меньше мужчин становятся донорами спермы
Ремонтом трассы Уфа-Нагаево займется «Башкиравтодор»
СК предъявил обвинение уфимцу в причинении смерти инвалиду, семья погибшего считает мужчину невиновным
В Башкирии двое мужчин воспользовались беспомощным состоянием женщины и изнасиловали ее
Банк УРАЛСИБ провел открытую лекцию по финансовой грамотности в Уфе
«На крик прибежали коллеги»: работница сельхозпредприятия в Башкирии лишилась руки
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Под Уфой построят школу за 350 млн рублей
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Минобр Башкирии проверяет школьников на толерантность
Уфимцы увидят легендарный концерт Аллы Пугачевой на большом экране
В Минздраве Башкирии назвали причины снижения рождаемости в регионе
По факту гибели ребенка, провалившегося под лед в Башкирии, завели дело
На севере Уфы снесут малоэтажные дома и построят высотки
В Башкирии водитель "Лады" переехал 44-летнего мужчину