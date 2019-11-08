В пресс-центре газеты «Комсомольская правда» прошла репетиционная встреча

Напомним, что "Комсомольская правда" в рамках проекта "Большая сцена" представляет уникальную постановку произведения Н.В.Гоголя "Ревизор".

https://www.kp.ru/best/ufa/revizor/

Спектакль, в котором вместо обычных актеров, примут участие известные люди Уфы, будет показан на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета всего лишь один раз - 10 декабря в 19:00.

Вечером, после работы, неповторимый актерский состав собрался на репетицию и чтение текста, под руководством режиссера-постановщика Альберта Галиуллина. Депутаты, бизнесмены, врачи, представители СМИ в легкой непринужденной обстановке под чаепитие изучали новую версию классики жанра.

Смех от особенно удачных реплик и диалогов — чередовались с горячими обсуждениями достоинств, и перспектив пьесы, только что прочитанной актерами с листа.

18 известных персон города идеально вживались в роли, распределенные режиссером, получали рекомендации по поведению, интонациям, раскрытию своего персонажа. Ведь важен не только новый взгляд на старую пьесу, но и передача духа сатиры, общего настроения на сцене, полный симбиоз с ролью, и комфортное взаимодействие участников пьесы.

Наши селебрити оказались очень талантливы, многие уже практически вжились в свои роли, подошли к предстоящей премьере очень ответственно, серьезно, и при этом с присущей одаренным людям легкостью.

С нетерпением ждем единственной премьеры постановки, которая будет представлена на большой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета 10 декабря 2019 года, в 19-00.

Спешите занять лучшие места, бронируйте и приобретайте билеты по номерам: (347) 292-44-48, (917) 736-10-62, (987) 484-36-33

и на сайте театра http://www.bashopera.ru/

Стоимость билетов от 400р. Количество ограничено.