2019-11-08T15:09:12+03:00
Общество

Уфимцы не могут определиться с выбором лучшего автосалона

На сайте КП продолжается голосование "Выбор года"
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Не так радужно обстоят дела в номинации "Автосалон года".

Выбрать подходящий автосалон – дело важное и требует тщательного подхода. Наша жизнь практически полностью слилась с удобным средством передвижения, и какой автомобиль будет, и какое обслуживание получит – все это зависит от поставщика данной услуги. Поэтому большинство покупателей к выбору подходят очень тщательно. К тому же большинство автосалонов специализируются только на определенных марках автомобилей, что облегчает взаимодействие с покупателями.

К сожалению, почему – то в этой номинации голосование проходит не активно, лидер так и не определился. Некоторые автосалоны совсем не набрали голосов, и им грозит выбывание из конкурсной гонки.

В номинации представлено 11 столичных салонов по продаже автомобилей.

- Автодвор +

- Автотехсервис

- Арт-моторс

- Барс Авто

- Башавтоком

- Керг

- Луидор

- МС Моторс

- Тан Авто

- Тойота

- ТТС

Так что мы призываем наших читателей активно отдавать свои голоса выбранным компаниям. Чтобы к финишной черте в декабре у нас определился победитель данной номинации.

Напоминаем, что в августе 2019 года на сайте "Комсомольская правда" стартовало активное народное голосование "Выбор года – 2019". В 19 номинациях были представлены лидирующие компании города, которые делают жизнь горожан лучше и интереснее, помогают развивать столицу. Лучшие поставщики товаров и услуг, более 100 компаний борются за звание первых, в народном голосовании.

Итоги голосования будут подведены уже совсем скоро, в декабре. Остается все меньше времени до вручения дипломов и окончания голосования, но у вас есть еще возможность отдать голос тем, кто, по-вашему, мнению, заслуживает первое место.

Данные каждый день обновляются и меняются, поэтому у вас есть еще шанс до конца года отдать свой голос за того, кто, по-вашему, мнению достоин звания лучшего. Ведь голосование – знак признательности горожан бизнесу, который помогает столице развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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