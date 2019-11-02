2019-11-02T10:46:50+03:00
Происшествия

«Не верю, что тебя больше нет!»: в Башкирии близкие скорбят по подростку, которого сбил грузовой поезд

Все знакомые отзываются о студенте как об отзывчивом и добром человеке с большими планами на жизнь
Яна БАЗЕКИНА
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О погибшем парне друзья отзываются с теплотой: никто не верит, что Димы больше нет в живыхО погибшем парне друзья отзываются с теплотой: никто не верит, что Димы больше нет в живых
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Вчера, 31 октября, трагически оборвалась жизнь 18-летнего Дмитрия Б. из Давлеканово. Студент-третьекурсник местного колледжа возвращался днем домой – путь его пролегал вдоль железной дороги. Судя по всему, парень был в наушниках и не услышал шум приближающегося грузового поезда и не успел среагировать. Машинист отчаянно сигналил и пытался применить экстренное торможение, но было слишком поздно – многотонная махина сшибла парня и протащила его несколько метров. От полученных тяжелейших травм Дмитрий скончался на месте.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

— По данному факту организована проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Пока же друзья и близкие погибшего не могут сдержать своих эмоций от утраты и делятся теплыми воспоминаниями о своем друге.

СТРОИЛ ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ И БЫЛ ДУШОЙ КОМПАНИИ

Дмитрий жил и учился в Давлеканово. Несколько лет назад парень потерял отца, и остался вместе с мамой и младшим братом, для которого был примером для подражания. Друзья Дмитрия отмечают, что он всегда улыбался и никогда не сдавался даже в самых сложных жизненных ситуациях. Парень увлекался спортом и часто ездил на соревнования и даже мечтал стать профессиональным спортсменом.

- Учился он средне, но никогда не «парился» по поводу оценок. Всегда был улыбчивым человеком, улыбка никогда не сходила с его лица. Часто помогал советом, поддерживал. Помню, как вместе ездили с ним на соревнования, помню, что Дима очень любил баскетбол. Они с друзьями часто на площадке играли. А еще Дима был настоящей душой компании. Очень жаль, что он так рано ушёл из жизни. Мои соболезнования семье и друзьям, - говорит бывшая одноклассница парня Ульяна М.

- Я знал Диму, как невероятно доброго и жизнерадостного человека. Он всегда готов был помочь, когда у меня или моих друзей были сложности. Он не был злопамятным, с ним почти никогда не было ссор, поскольку мой друг не любил конфликты и обходил их всегда стороной. Дима много чего хотел достичь в своей жизни - заработать много денег, жить со своей девушкой. Ему нравилось гулять и проводить досуг в компании своих друзей… Я до сих пор не могу осознать тот факт, что его больше с нами нет. Но я и люди, которым он был дорог, никогда его не забудем, - не может сдержать слез близкий друг погибшего Раиль Ю.

Сейчас бывшие одноклассники, друзья и одногруппники Дмитрия собрали посильную материальную помощь для безутешной матери парня, которая до сих пор не может поверить, что ее старшего сына больше нет живых. Парня похоронят 2 ноября на кладбище в Давлеканово.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшего Дмитрия Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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