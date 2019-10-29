«В ноябре Дима должен был жениться»: в Башкирии трагически погибли двое молодых парней

Вчера днем, 28 октября, в Нефтекамске произошла авария, которая взбудоражила весь город. На улице Янаульской лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Урал». Легковушкой управлял 22-летний парень, рядом разместился его товарищ такого же возраста, а за рулем большегруза был 54-летний местный житель.

Удар был такой силы, что «Лада» превратилась в груду металла, а молодых людей в легковушке зажало. На место аварии стали собираться неравнодушные горожане, которые хотели хоть как-то помочь пострадавшим. Вытащить молодых людей из машины удалось только спасателям, они извлекли их оттуда специальным инструментом. К сожалению, пострадавшие получили слишком серьезные травмы и были уже мертвы к приезду скорой. Медикам лишь оставалось констатировать смерть товарищей.

фото: ГИБДД по РБ

Погибшими оказались двое друзей-одноклассников – водитель Дмитрий А. и пассажир Дмитрий Т. Молодые люди были вместе с детства – учились в одном классе и сохранили дружбу даже после школы.

Как так вышло, что Дмитрий потерял управление и выехал на полосу встречного движения прямо в большегруз – остается загадкой. Но все знакомые в голос твердят, что автомобилист ездил аккуратно, не превышал скоростной режим.

- Он и мог немного превысить, погоняться даже, но точно не в городе посреди бела дня. Он всегда думал о других, тем более, с ним рядом сидел друг, - сказал «Комсомолке» Ильвир Д.

Дмитрий Т., который является пассажиром, собирался жениться на своей любимой девушке в ноябре. До свадьбы оставалось буквально четыре недели, но молодых разлучил трагический случай.

- Это мой дядя. Он должен был сыграть свадьбу в ноябре, но теперь ее никогда не будет, - плачет племянник парня.

По данному факту в ГИБДД сейчас начато разбирательство. Сотрудникам дорожной полиции придется установить причину и все обстоятельства смертельного ДТП.

Молодых людей похоронят завтра, 30 октября, в родном Нефтекамске.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.