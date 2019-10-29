2019-10-29T11:22:38+03:00
Происшествия

«В ноябре Дима должен был жениться»: в Башкирии трагически погибли двое молодых парней

Водитель «Приоры» влетел в грузовик
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Парням было всего по 22 годаПарням было всего по 22 года
Изменить размер текста:

Вчера днем, 28 октября, в Нефтекамске произошла авария, которая взбудоражила весь город. На улице Янаульской лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Урал». Легковушкой управлял 22-летний парень, рядом разместился его товарищ такого же возраста, а за рулем большегруза был 54-летний местный житель.

Удар был такой силы, что «Лада» превратилась в груду металла, а молодых людей в легковушке зажало. На место аварии стали собираться неравнодушные горожане, которые хотели хоть как-то помочь пострадавшим. Вытащить молодых людей из машины удалось только спасателям, они извлекли их оттуда специальным инструментом. К сожалению, пострадавшие получили слишком серьезные травмы и были уже мертвы к приезду скорой. Медикам лишь оставалось констатировать смерть товарищей.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

Погибшими оказались двое друзей-одноклассников – водитель Дмитрий А. и пассажир Дмитрий Т. Молодые люди были вместе с детства – учились в одном классе и сохранили дружбу даже после школы.

Как так вышло, что Дмитрий потерял управление и выехал на полосу встречного движения прямо в большегруз – остается загадкой. Но все знакомые в голос твердят, что автомобилист ездил аккуратно, не превышал скоростной режим.

- Он и мог немного превысить, погоняться даже, но точно не в городе посреди бела дня. Он всегда думал о других, тем более, с ним рядом сидел друг, - сказал «Комсомолке» Ильвир Д.

Дмитрий Т., который является пассажиром, собирался жениться на своей любимой девушке в ноябре. До свадьбы оставалось буквально четыре недели, но молодых разлучил трагический случай.

- Это мой дядя. Он должен был сыграть свадьбу в ноябре, но теперь ее никогда не будет, - плачет племянник парня.

По данному факту в ГИБДД сейчас начато разбирательство. Сотрудникам дорожной полиции придется установить причину и все обстоятельства смертельного ДТП.

Молодых людей похоронят завтра, 30 октября, в родном Нефтекамске.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления газом семьи из пяти человек
«Мама, а где папа?»: в Уфе при загадочных обстоятельствах пропал молодой отец
Пропавший с двумя детьми уфимец мог уйти из дома после поступка жены
Башкирия отправит 3,5 тысяч тонн рапса странам Евросоюза
В Башкирии при отравлении газом скончалась женщина, еще четыре человека в больнице
Школьник из Уфы после конфликта с учителем попросил Хабирова «защитить его честь и достоинство»
В Башкирии на месте гибели мальчика организовали пешеходный переход
Участникам «Выбора года – 2019» необходима поддержка читателей
Студенты из Башкирии устроили бунт и заблокировали директора колледжа
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Российской Федерации в УГНТУ
Источник КП: Перед тем, как увезти двоих детей, уфимец купил моток веревки
Двое молодых парней погибли во встречном ДТП с грузовиком в Башкирии
Машину пропавшего с двумя детьми уфимца обнаружили брошенной
Известная певица из Башкирии лично объяснила скандальное видео с мертвым животным