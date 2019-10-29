Двое молодых парней погибли во встречном ДТП с грузовиком в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-29T08:29:35+03:00

Обоим было всего по 22 года

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В башкирском городе Нефтекамске произошло жуткое ДТП, в котором погибли двое молодых парней. Подробности встречной аварии сообщили в региональной ГИБДД.

Дорожное происшествие случилось вчера днем, 28 октября. На улице Янаульской столкнулись встречные Лада Приора под управлением 22-летнего жителя Калтасинского района, и грузовой «Урал», за рулем которого сидел 54-летний мужчина из Краснокамского района. Легковушка буквально залетела под большегруз. От сильного удара ее смяло до неузнаваемости.

фото: ГИБДД РБ

В результате ДТП водитель Приоры и его 22-летний пассажир скончались на месте происшествия. Извлекали их тела из искореженного автомобиля сотрудники МЧС. Дорожная полиция начала разбирательство по факту инцидента.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 18 ДТП, в которых два человека погибли и 12 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU