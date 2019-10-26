«Зачем именно ты?»: в Башкирии скорбят по погибшему в ДТП молодому парню

Вечером, 24 октября, в Дюртюлинском районе Башкирии произошла смертельная авария, которая унесла две жизни. 29-летний водитель скончался на месте аварии, а его 34-летний пассажир – в больнице.

Как ранее сообщала «Комсомолка», ДТП случилось на 30 километре автодороги Дюртюли-Суккулово около 19 часов. Здесь лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Шевроле Круз». По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где протаранил иномарку.

«Шевроле» управляла 38-летняя уфимка, женщина не пострадала, а вот ее 12-летнего сына госпитализировали в больницу. До поздней ночи на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и другие службы.

ЕХАЛИ ВСЕМЕРОМ

Как рассказали «Комсомолке» очевидцы ДТП, в автомобиле ВАЗ-2115 ехала компания из семи человек – трое парней уселись вперед, а четверо назад. Куда они ехали, были ли пьяны, остается загадкой. Столкнувшись с иномаркой, их легковушку смяло как консервную банку и выбросило в кювет. Проезжающие мимо автомобилисты стали массово останавливаться и оказывать помощь.

- Когда мы остановились, все в машине стонали, плакали. Достали водителя, был еще жив, но в итоге не выжил, - говорит Динар Л. – Трудно было вытащить пострадавших, пришлось ждать спасателей.

фото: ГИБДД по РБ

Погибшим водителем оказался 29-летний Артур А. Мужчина скончался до приезда медиков. Его 34-летний друг был госпитализирован в Дюртюлинскую ЦРБ. У мужчины произошел разрыв печени, и он умер на операционном столе. Сейчас в больнице находятся еще три пассажира из ВАЗа, они получили травмы различной степени тяжести.

Все товарищи были из деревни Староянтузово. Похоронят сельчан завтра, 26 октября. По факту аварии начато разбирательство.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семьям погибших.