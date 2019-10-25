Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Башкирии: еще один пострадавший скончался
Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего вчера вечером на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии. Напомним, что тогда на автодороге Дюртюли-Суккулово столкнулись встречные «Chevrolet Cruze», за рулем которого ехала 38-летняя уфимка, и ВАЗ-2115, которым управлял 29-летний мужчина. От мощного удара «пятнадцатая» превратилась в груду искореженного металла: водитель погиб на месте, четверых его пассажиров с травмами и переломами были доставлены в больницу. Из пассажиров внедорожника медицинская помощь понадобилась 12-летней девочке.
Как сообщили сегодня утром, 25 октября, в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, один из пострадавших пассажиров ВАЗа скончался сегодня ночью в реанимации, за жизнь остальных сейчас борются врачи.
Что именно стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU