2019-10-25T08:04:53+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Башкирии: еще один пострадавший скончался

За жизнь троих пострадавших борются врачи
Яна БАЗЕКИНА
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От "пятнадцатой" осталась только груда искореженного металла. Фото: ГИБДД по РБОт "пятнадцатой" осталась только груда искореженного металла. Фото: ГИБДД по РБ
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Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего вчера вечером на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии. Напомним, что тогда на автодороге Дюртюли-Суккулово столкнулись встречные «Chevrolet Cruze», за рулем которого ехала 38-летняя уфимка, и ВАЗ-2115, которым управлял 29-летний мужчина. От мощного удара «пятнадцатая» превратилась в груду искореженного металла: водитель погиб на месте, четверых его пассажиров с травмами и переломами были доставлены в больницу. Из пассажиров внедорожника медицинская помощь понадобилась 12-летней девочке.

Как сообщили сегодня утром, 25 октября, в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, один из пострадавших пассажиров ВАЗа скончался сегодня ночью в реанимации, за жизнь остальных сейчас борются врачи.

Что именно стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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