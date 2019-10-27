«Все случилось на глазах мамы и сестренки»: подробности гибели мальчика из Башкирии

Погибшего под колесами «Renault Logan» 10-летнего мальчика в Ишимбае похоронят в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает его мать в социальных сетях.

Напомним, что в минувшую пятницу, 25 октября, школьник Артур С. (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.) попал под колеса иномарки на улице Машиностроителей. Как ранее сообщала «Комсомолка», ребенок погиб на месте. Со слов водителя, несовершеннолетний внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

Известно, что в тот злополучный вечер Артур находился на улице с матерью и родной сестренкой. Как так вышло, что школьник выбежал на дорогу, остается загадкой.

- Это случилось на глазах его мамы и маленькой сестренки. Это страшно, они даже ничего не поняли, - пишет Луиза М.

По последним данным, водитель, совершивший наезд, является таксистом. Мужчина был трезв, находился на работе. Он сам является многодетным отцом.

По последним данным, водитель, совершивший наезд, является таксистом.

Похоронят Артура в родном Ишимбае завтра, 28 октября.

- Нашего сына больше нет. Похороны в понедельник. Отпевание в церкви города Ишимбая. Кто хочет проститься, можно подойти туда, - написала его мать у себя на странице во «Вконтакте».

По данному факту сейчас разбираются в ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Местные жители говорят, что на этом участке дороги постоянно случаются аварии. Они просят установить власти здесь светофор и лежачие полицейские, а также фонари для освещения дороги.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования семье погибшего.