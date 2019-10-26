2019-10-26T10:26:33+03:00
Происшествия

«Внезапно выбежал»: в Башкирии под колесами легковушки погиб 10-летний мальчик

Смертельное ДТП произошло в городе Ишимбае
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В городе Ишимбае в Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний ребенок. О трагическом инциденте сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Все случилось вчера, 25 октября, в девятом часу вечера на улице Машиностроителей. Мальчика сбил 34-летний горожанин, находившийся за рулем Renault Logan. От полученных травм школьник скончался до приезда скорой помощи.

Водитель утверждает, что ребенок «внезапно выбежал на проезжую часть» в неположенном месте. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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