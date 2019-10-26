«Внезапно выбежал»: в Башкирии под колесами легковушки погиб 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-26T10:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Ишимбае в Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний ребенок. О трагическом инциденте сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Все случилось вчера, 25 октября, в девятом часу вечера на улице Машиностроителей. Мальчика сбил 34-летний горожанин, находившийся за рулем Renault Logan. От полученных травм школьник скончался до приезда скорой помощи.

Водитель утверждает, что ребенок «внезапно выбежал на проезжую часть» в неположенном месте. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU