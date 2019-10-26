«Внезапно выбежал»: в Башкирии под колесами легковушки погиб 10-летний мальчик
Смертельное ДТП произошло в городе Ишимбае
фото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:
В городе Ишимбае в Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний ребенок. О трагическом инциденте сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.
Все случилось вчера, 25 октября, в девятом часу вечера на улице Машиностроителей. Мальчика сбил 34-летний горожанин, находившийся за рулем Renault Logan. От полученных травм школьник скончался до приезда скорой помощи.
Водитель утверждает, что ребенок «внезапно выбежал на проезжую часть» в неположенном месте. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU