В Башкирии создатель популярного сервиса LinguaLeo избежал тюрьмы за убийство сестры

В Башкирии на днях состоялся суд над создателем популярного сервиса по изучению иностранных языков Айнуром Абдулнасыровым. 35-летний мужчина, который в начале мая жестоко расправился со своей родной сестрой, был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

БРОСАЛАСЬ С ТОПОРОМ НА СОСЕДЕЙ

Напомним, что эта громкая история произошла 2 мая в небольшом башкирском городке Дюртюли. Айнур Абдулнасыров, который сам родился и вырос здесь, приехал навестить свою престарелую мать. Женщина проживала вместе со своей старшей дочерью – 47-летней Эльвирой, вот только приходилось ей несладко. Эльвира страдала шизофренией, и в период обострений вела себя буйно и неадекватно: бросалась с лопатой и топором на соседей, бегала с громкими криками и нецензурной бранью по двору, так что дом Абдулнасыровых сельчане старались обходить стороной. Матери часто приходилось вызывать скорую, чтобы купировать приступы, но облегчение длилось недолго.

Айнур очень любил свою мать и не хотел, чтобы она страдала из-за болезни сестры

Сам Айнур, как мог, поддерживал мать: вывозил ее на отдых за границу, помогал финансово и старался чаще приезжать в гости. К сожалению, со старшей сестрой отношения были весьма напряженные. Пару лет назад Айнур пригласил в гости свою девушку, чтобы познакомить ее с семьей, но встреча закончилась скандалом. Эльвира сначала обругала пассию брата, а потом и вовсе набросилась на нее с кулаками. После этого случая парень никого в дом больше не приводил.

«Я ХОТЕЛ ИЗБАВИТЬ ЕЕ ОТ СТРАДАНИЙ»

В тот роковой вечер Римма Абдулнасырова отправилась с соседкой в магазин, а Айнур остался дома, чтобы приглядеть за сестрой. Доподлинно неизвестно, из-за чего вспыхнул скандал, но когда женщина вернулась домой, то обнаружила дочь, лежащей на полу в луже крови, и растерянного сына, повторяющего: «Я лишь хотел избавить ее от страданий…». Позже судмедэксперты насчитают на теле убитой восемь ножевых ранений, два из которых были смертельными.

Айнура Абдулнасырова арестовали и отправили в следственный изолятор, а мать, в одночасье потерявшая и дочь, и любимого сына, места себе не находила от горя.

- Она не винит сына в случившемся, Эльвира его просто довела. В моменты обострения она была очень буйной и на язык несдержанной. В тот день она, похоже, перегнула палку. Маму очень жалко, но, мне кажется, как бы это не звучало, она немного вздохнула с облегчением. Она постоянно мне говорила: что с дочкой будет, когда ее не станет? Кто о ней заботиться будет? А вышло вон как, - вспоминала тогда соседка Абдулнасыровых в беседе с корреспондентами «КП-Уфа».

В МОМЕНТ УБИЙСТВА БЫЛ НЕВМЕНЯЕМ

Впрочем, следователи быстро выяснили, что в семье не только у Эльвиры были проблемы с психикой. Сам Айнур также страдал от невротического расстройства и даже проходил лечение в специализированной клинике в Казани.

В беседе с «Комсомолкой» соседи рассказали, что все дети в семье Абдулнасыровых были «со странностями». Глава семейства, который умер много лет назад, также страдал шизофренией. Это же диагноз был официально поставлен и старшей дочери Эльвире, а вот средняя дочь Эльмира просто была «со странностями»: то говорила что-то невпопад, то спорила с невидимыми собеседниками. Что касается самого Айнура, все его странности в поведении окружающие списывали на его гениальность – мол, все талантливые люди не от мира сего.

Во время судебных слушаний Айнур признал свою вину. Фото: ГТРК "Башкортостан"

И лишь назначенная следователями психолого-психиатрическая экспертиза показала: создатель LinguaLeo в момент совершения преступления был невменяем.

- Согласно заключению экспертов у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в пресс-службе Дюртюлинской прокуратуры. - При этом в ходе судебных заседаний были исследованы медицинские документы и показания свидетелей, согласно которым, первые изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 году.

В итоге районный суд постановил: в тюрьму за убийство сестры Айнур Абдулнасыров не отправится. Мужчину ожидает принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.