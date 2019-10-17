2019-10-17T16:56:30+03:00
Происшествия

В Уфе управляющей банком, похитившей 43 млн рублей, избрали меру пресечения

Ближайшие два месяца Лиана Латипова проведет под домашним арестом
Инга НОВИЦКАЯ
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Ближайшие два месяца Латипова вряд ли выйдет за порог своей квартирыБлижайшие два месяца Латипова вряд ли выйдет за порог своей квартиры
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В Уфе, наконец, избрали меру пресечения для 39-летней управляющей филиалом банка «Открытие» Лианы Латиповой, которую обвиняют в хищении 43 миллионов рублей из кассы. Все это время женщина находилась под подпиской о невыезде, но теперь по решению Ленинского районного суда ближайшие два месяца женщина проведет под домашним арестом. Возможно, такое решение суда было обусловлено тем, что на попечении Латиповой находится малолетний сын и пожилой отец, больной раком.

Кстати, ранее суд продлил арест и сообщнице управляющей банком – 39-летней Лилие Азнабаевой, которая работала кассиром в том же банке. Смягчающих обстоятельств для женщины не нашлось, поэтому задержится в следственном изоляторе еще на два месяца.

- Следствие продолжает устанавливать потерпевших от противоправных действий сотрудников банка и рекомендует вкладчикам проверить состояние своего банковского счета. В случае выявления незаконных действий с вашими деньгами, вы можете обратиться в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ВЫНЕСЛА ДЕНЬГИ РАДИ ЛЮБОВНИКА

Напомним, что вся эта история началась с того, что в конце июля в кассе банка обнаружили недостачу 6,5 миллионов рублей. Подозрение сразу же пало на старшего кассира Лилию Азнабаеву, женщину арестовали. А в сентябре выяснилось, что сотрудница действовала вместе со своей подругой-сообщницей. За 2,5 года женщины умудрились вынести из банка около 43 миллионов рублей - они попросту тайно закрывали счета своих вкладчиков. Всего от финансовых махинаций пострадали 50 человек.

Сначала управляющая банком заявила, что действовала в интересах своего больного отца – у мужчины обнаружили онкологию, и на лечение требовались огромные суммы. Впрочем, позже журналистам удалось выяснить не менее интересные подробности. Деньги Латипова выносила ради своего любовника, который в свою очередь раздавал их нуждающимся под большие проценты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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