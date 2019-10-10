«Моя семья»: родителям-алкоголикам в Башкирии помогут вылечиться и вернуть детей

В Башкирии каждый седьмой ребенок попадает в приют, имея живых маму и папу. Таких детей называют социальными сиротами. Чаще всего ими становятся те, чьи родители подвержены пагубным пристрастиям, например, страдают от алкоголизма. Способы решения этой проблемы власти республики обсудили на очередной «оперативке» в правительстве региона.

ВЫЛЕЧАТ И ТРУДОУСТРОЯТ

Реабилитировать родителей-алкоголиков и вернуть им детей – такую цель преследует республиканский проект «Моя семья». Его презентовала участникам совещания сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

Суть проекта заключается в выявлении и комплексном лечении семей от алкоголизма. Все это делается на средства программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

– Мы планируем охватить лечением и медико-социальной реабилитацией не менее 80% родителей, чьи дети помещены в приюты, и родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но имеющих ресурс и готовых с помощью специалистов ее преодолеть, – пояснила Гумерова.

За каждой семьей, готовой начать жизнь с чистого листа, закрепят соцработника. Он окажет родителям содействие в поисках работы, поможет определить детей в детский садик или школу, записать на кружки и другие дополнительные занятия.

Важность проекта отметил и глава Башкирии Радий Хабиров.

– Проект «Моя семья» запущен в нашей республике, будем поэтапно его реализовывать. Эта работа идет в русле пропаганды трезвого образа жизни и борьбы с алкоголизмом, производством суррогатов, - уточнил он.

По планам, в этом году в проекте примут участие не менее 239 семей. Более 190 родителей пройдут курс лечения и реабилитации. По словам Гумеровой, первые плоды уже есть: 1153 воспитанника вернулись в родные семьи, а около 500 детей были переданы под опеку или в приемные семьи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У пьющей мамы из Уфы забрали пятерых детей. 31-летняя женщина полностью игнорировала свои родительские обязанности.

Троих ребят 11-ти, десяти и семи лет у горе-матери забрали давно, а вот трехлетнюю и годовалую дочек буквально на днях. В прокуратуре рассказали, что женщина не стеснялась устраивать попойки при малышках, не покупала им еду и элементарные средства гигиены. Хуже всего, что лишенные нормальной пищи дети приобрели множество болезней, но матери было все равно – она не обращалась к врачам.

На женщину завели уголовное дело, а детей забрали в Дом ребенка.