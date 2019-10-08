Молодая уфимка мучила своих детей голодом в грязной квартире

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-08T09:45:18+03:00

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В Уфе 31-летнюю мать двух маленьких девочек собираются лишить родительских прав. Женщина проходит по уголовной статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии дознания, с января по май текущего года уфимка распивала спиртное при своих маленьких дочерях: младшей всего один год, старшей – три. Никаких продуктов и средств гигиены их мать не покупала. В квартире малышкам даже не нашлось места, где они могли бы поспать. От недостатка питания и антисанитарии девочки приобрели множество болезней. Несмотря на это, женщина не обращалась к врачам.

По данным ведомства, детей поместили в Дом ребенка. Как выяснилось, их мама ранее уже была лишена родительских прав на троих детей: 2008, 2009 и 2012 годов рождения.

Обвиняемая свою вину признала. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU