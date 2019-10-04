В Башкирии часто воруют и редко промышляют оружием

Более 6000 преступлений раскрыли сотрудники уголовного розыска МВД по Башкирии с начала 2019 года. Существенная часть из них – это преступления против личности и половой неприкосновенности, их было раскрыто 753. Чем еще промышляют преступники в республике и как сотрудникам УгРо удается их вычислять, рассказал глава Управления уголовного розыска МВД по региону полковник полиции Рамиль Ермеев.

ВИНОВАТ ОБЫЧНО АЛКОГОЛЬ

С начала года в Башкирии раскрыли 162 убийства и 510 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, из которых 77 закончились гибелью пострадавшего. Чаще всего «смертельные» конфликты в республике, особенно в районах, носят бытовой характер. На порядок реже преступниками движет жажда наживы.

- В основном конфликты происходят на пьяной почве, поэтому наше правительство и озабочено этой проблемой. Определенная программа по борьбе с алкоголем действует, - пояснил Ермеев.

В качестве примера такого «пьяного» преступления в МВД Башкирии вспомнили майскую трагедию в Давлеканово. Тогда пьяный местный житель, которого отвергла возлюбленная, в отместку поджег ее дом, для верности подперев входную дверь бревном. В пожаре погибла сама женщина и двое ее детей.

КРАДУТ ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ

Более 4500 всех раскрытых в республике преступлений – это кражи. В основном воруют из домов, квартир, дач и автомобилей.

- Если в советские времена в садах были сторожи, то сейчас их никто не охраняет, поэтому они привлекают воров, - объясняет Ермеев.

Целая преступная группа таких «умельцев» из ближнего зарубежья умудрилась совершить более 40 краж из садовых домиков Уфы, Уфимского, Кармаскалинского и Иглинского районов. Они отжимали пластиковые окна и уносили все, что могли, пока не попали за решетку.

Процветают и кражи из машин, причем злоумышленники с каждым годом совершенствуют свои преступные навыки. Многие из задержанных автомобильных воров пользовались радиостанциями, средствами сканирования сигнализаций, подавления сигналов и другими техническими премудростями. Чаще всего воришки приходят после полуночи, крадут аккумуляторы и видеорегистраторы.

Автомобильные воры сегодня располагают целым арсеналом технических примочек, которые позволят вскрыть любую машинуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Мы выставляем ночные патрули, проводим засадные мероприятия, - объясняет глава регионального управления УгРо. – Чаще всего оказывается, что машины обворовывают молодые люди – до 25 лет - и несовершеннолетние.

Однако исчезнувший аккумулятор — это еще не беда по сравнению с угоном самого авто. С начала года сотрудники уголовного розыска раскрыли 312 угонов. В основном добычей преступников становятся старые машины, брошенные владельцами на обочинах или во дворах. На таких авто обычно нет сигнализации и их похищают на запчасти и металлолом. Иногда угоном развлекаются подростки, цель которых просто покататься, а потом бросить машину. Специализированные угонщики, ворующие дорогие машины для перепродажи, в республике редкость.

ГРАБИТЕЛИ «ЛЮБЯТ» ОФИСЫ МИКРОЗАЙМОВ

За девять месяцев текущего года в Башкирии было раскрыто 524 грабежа и 130 разбойных нападений. Неоднократно целью грабителей становились офисы микрозаймов.

- Недавно в Уфе было совершено пять разбойных нападений на офисы микрозаймов. Чтобы раскрыть преступления, по всему городу были выставлены посты, главным образом, там, где находились офисы. Пришлось задействовать большое число сотрудников, но подозреваемый был задержан, - объяснил глава уголовного розыска Башкирии.

Не обошлось и без обсуждения нашумевшей истории кассирши из Салавата. Луиза Хайруллина, напомним, обвиняется в хищении из банка 23 млн рублей.

- Сначала была информация, что они засветились на территории Чувашии, далее выяснилось, что они выходили на связь из Казани. Совместно с коллегами из Татарстана мы провели оперативно-розыскные мероприятия, выставили засады, в итоге семья Хайруллиных была задержана, - пояснил Ермеев.

Где украденные деньги, до сих неясно. По его словам, большая часть средств скорее всего ушла букмекерским конторам. Тот факт, что супруг кассирши был игроманом, подтверждается запросами.

МОШЕННИКИ ПРОБУЮТ НОВЫЕ СХЕМЫ

Наряду с кражами в Башкирии распространены и случаи мошенничества. Причем, довольно большая доля этих преступлений совершается дистанционно, сами жулики находятся в других регионах.

По-прежнему, они не гнушаются представляться банковскими служащими и просят назвать реквизиты карты, но появляются и новые сценарии.

- Иногда они звонят в фирму, представляются управляющим или бухгалтером этой же организации и просят перевести деньги. Люди перечисляют средства, а потом понимают, что обогатили жуликов, - приводит пример Ермеев.

Телефонные мошенники ищут новые сценарии для обмана: представляются бухгалтерами или менеджерамиФото: Евгения ГУСЕВА

Защитить себя от подобных аферистов не сложно, главное, не действовать спонтанно, а перезвонить в банк или начальству и уточнить, действительно ли необходимо перевести деньги.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ОРУЖИЯ

На фоне частых краж и грабежей количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия в республике, кажется небольшим. С начала года их было зарегистрировано чуть больше 360-ти.

Так, на изготовлении и хранении оружия недавно попались жители Нефтекамска. У них обнаружили шесть единиц огнестрела и более 2000 патронов

- В интернете они заказывали различные запчасти для оружия, в гараже их дорабатывали, собирали. Совместно с сотрудниками прокуратуры преступники были задержаны, оружие изъято, - рассказал Ермеев.

Позже и в Уфе задержали любителей огнестрела, у которых забрали 14 единиц оружия. Зачем хранить такой арсенал? По словам Ермеева, для преступников это своего рода хобби. Чаще всего на хранении оружия попадают те, кто уже ранее имел судимость за это преступление. Продают стволы такие коллекционеры лишь, если к ним обращаются напрямую, и на поток такая торговля не поставлена.

576 ПРЕСТУПНИКОВ В БАШКИРИИ В РОЗЫСКЕ

В ведении сотрудников уголовного розыска и поиск преступников и пропавших без вести. С 1998 года в Башкирии числятся в розыске 576 человек, подозреваемых в преступлениях. Из без вести пропавших до сих пор не найдены 593 человека.

- По без вести пропавшим мы плотно работаем со Следственным комитетом. По истечении пяти суток в отношении взрослых решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся поисковые мероприятия. По несовершеннолетним - незамедлительно, в дежурные сутки подключается центральный аппарат, следственный комитет, - объясняет Ермеев.

Помогают в поисках общественные организации: «Лиза Алерт», «Поиск пропавших детей», привлекают к работе и студентов Уфимского юридического института.