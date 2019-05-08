2019-05-08T19:00:39+03:00
Происшествия

Жителю Башкирии, подозреваемому в поджоге дома, из-за чего погибла женщина и ее дети, предъявили обвинение

Мужчина отрицает свою вину, поскольку якобы не знал, что в доме есть люди
Яна БАЗЕКИНА
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В Башкирии следователи продолжают восстанавливать картину страшного пожара в Давлеканово, унесшего жизни 30-летней женщины и двух малолетних детей. Виновнику происшествия – 29-летнему местному жителю – уже предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. По решению суда, обвиняемый заключен под стражу.

Как уже успели выяснить следователи, в ночь с 6 на 7 мая мужчина пришел к дому своей знакомой, к которой питал некие чувства, и стал барабанить в дверь, требуя пустить его в дом. Избранница ответила ухажеру отказом, тогда он в порыве ревности поджег с двух сторон веранду дома и поспешил скрыться. Женщина и ее дети не смогли выбраться наружу и задохнулись в едком дыму.

- В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Вину в совершенном преступлении мужчина признал частично, пояснив, что не знал, что в доме были люди, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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