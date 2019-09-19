В Башкирии создателя LinguaLeo, убившего родную сестру, отправят на принудительное лечение

Незавидная ожидает судьба знаменитого уроженца Башкирии – создателя международного сервиса изучения иностранных языков LinguaLeo, который убил свою родную сестру. Согласно заключению экспертов, у 35-летнего Айнура Абдулнасырова выявлено серьезное психическое расстройство, а потому вместо тюрьмы мужчину, скорее всего, отправят на принудительное лечение в стационар.

"ХОТЕЛ ИЗБАВИТЬ ЕЕ ОТ СТРАДАНИЙ"

Напомним, что громкая история произошла 2 мая в небольшом башкирском городке Дюртюли. Бизнесмен приехал в гости к матери, которая проживала вместе со своей старшей дочерью – 47-летней Эльвирой. Сестра Айнура страдала шизофренией – часто вела себя неадекватно, бросалась с лопатой на соседей, выбрасывала вещи из окна. Приходилось даже вызывать скорую, чтобы купировать приступы агрессии, но отправлять свою дочь в психушку пожилая женщина отказывалась наотрез. Не сложились отношения и с братом – особенно, после того как Эльвира устроила скандал и набросилась с кулаками на возлюбленную Айнура, которая пришла в гости познакомиться с семьей.

Окончательную судьбу башкирского гения решит суд

Что именно произошло в тот роковой день – до сих пор доподлинно неизвестно. Скорее всего, у Эльвиры снова начался приступ, и она стала бросаться на брата. Тот взял нож и нанес сестре 8 ножевых ранений, из которых 2 оказались смертельными. Позже, когда приехала полиция, Айнур не стал сопротивляться и сам сдался оперативникам, прошептав напоследок: «Я только хотел избавить ее от страданий».

Особенно тяжело переживала случившееся пожилая мама Айнура, которая не только потеряла дочь, но и лишилась сына, которым гордилась и безумно любила.

ВСЯ СЕМЬЯ БЫЛА СО СТРАННОСТЯМИ

Позже, в разговоре с соседями и близкими семьи, выяснилось, что психическим расстройством страдал отец Айнура и Эльвиры, и именно от него болезнь передалась детям. Официально диагноз поставили только старшей сестре, но и средняя сестра, как уверяют знакомые, тоже отличалась странностями в поведении. Да и сам Айнур ранее лечился в казанской клинике от невротического расстройства, но, видимо, болезнь снова обострилась, поэтому гений английского языка и математики схватился за нож.

- Согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сейчас уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд. Прокуратура намерена добиться, чтобы Айнура Абдулнасырова отправили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.