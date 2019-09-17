«Салават Юлаев» дома обыграл китайский «Куньлунь»

Уфимский «Салават Юлаев» продолжил серию домашних игр победой над соперниками из китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

В этой игре Николай Цулыгин решил немного разнообразить игровые пятерки. Матч по тем или иным причинам пропустили защитник Артем Сергеев и два форварда – Александр Кадейкин и Дмитрий Кугрышев, место которого занял дебютировавший первой шайбой в КХЛ в прошлом матче Илья Баранов. Вместо финна Юхи Метсолы ворота хозяев вышел защищать засидевшийся на скамейке Андрей Кареев.

Линус Умарк отличился голевыми передачамиФото: Рустем АХУНОВ

БЫСТРЫЙ ГОЛ КАРЕЕВУ

Первый период для двух вратарей оказался «сухим». Уфимцы так и не смогли реализовать два численных преимущества. Немного оживил обстановку гол Вона Тайлера, который смог обхитрить Кареева уже на 9 секунде второго периода. Нападающий метко забросил шайбу прямо над ухом голкипера – прямо в дальнюю девятку. Кареев такого расклада на первых секундах второго игрового отрезка будто бы и не ожидал.

Хозяева ответили уже через 40 секунд Связка Умарка и Хартикайнена успешно сыграла прямо на вражеском пятаке. Финн отдал шведу аккуратную передачу за ворота и ворвался к голкиперу, где принял шайбу и легким движением забросил в ворота.

Александр Бурмистров устроил небольшую стычку с соперникомФото: Рустем АХУНОВ

Вторую свою шайбу в этой встрече Кареев пропустил из похожего положения. Разница лишь в том, что Адам Крэкнелл забросил ее в дальний угол мощным щелчком с противоположной стороны. В раздевалку команды ушли со счетом 2:1.

СМОГЛИ ОТЫГРАТЬСЯ

Николай Цулыгин решил завершить эксперимент и заменил голкипера. В третьем периоде в воротах хозяев появился Юха Метсола. Сравнять счет удалось Никите Сошникову. Приняв передачу Ильи Баранова, форвард с разворота ударил в сторону ворот противника. Шайба пролетела мимо двух полевых игроков китайского клуба и угодила в левую часть ворот Шимона Грубеца.

Хозяева смогли отыграться за третий периодФото: Рустем АХУНОВ

Ближе к концу третьего периода «Салават» получил шикарную возможность благодаря фолу Джейка Челиоса за толчок Вячеслава Солодухина в спину. Не успели хозяева разыграться в большинстве, как Виктор Бартли толкнул Сошникова в спину, а потом и вовсе приложился и зачем-то впечатал голову упавшего на лед соперника в бортик. К счастью, уфимский нападающий смог самостоятельно дойти и до скамейки и даже продолжил игру. Гости оказались в втроем против пятерых игроков «Салавата». Реализация такого большинства не заставила долго ждать – решающую шайбу с передачи того же Умарка забил Филип Ларсен. Ответить на такое гости уже не смогли.

Первые два периода ворота «Салавата Юлаева» защищал Андрей КареевФото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин назвал встречу «сложной и боевой». Наставник отметил, что игроки китайского клуба действовал активно и агрессивно.

КСТАТИ

Любопытно, что матч обошелся почти без стычек между игроками. Лишь в начале второго периода «любезностями» обменялись Александр Бурмистров и Тревор Мерфи. Напомним, что в конце 2018 года, команды превратили ледовую площадку в подобие октагона – за матч произошли три серьезные драки с участием Максима Рыбина, Владимира Жаркова и Станислава Гареева.

Следующая домашняя игра «Салавата Юлаева» состоится уже в этот четверг – противником будет омский «Авангард», который весной не дал уфимскому клубу побороться с ЦСКА за главный трофей КХЛ. У башкирских хоккеистов явно будет что вспомнить.