Драки и мягкие игрушки: «Салават Юлаев» в последнем матче года разгромил «Куньлунь»

В минувшую пятницу уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:0.

Прошедшей встречей «юлаевцы» заканчивали игровой 2018 год. И в нем, к слову, было достаточно сюрпризов. Именитого финна Эррку Вестерлунда на посту главного тренера в 11 сезоне КХЛ сменил его главный помощник Николай Цулыгин. И в последнее время над ним начали сгущаться тучи. Стартовал Цулыгин весьма задорно – с двух предсезонных кубков. Затем была победа над «олимпийским» СКА. Словом, все шло довольно хорошо.

Владимиру Ткачеву удалось прервать серию игр за «Салават» без головФото: Рустем АХУНОВ

Но уже через несколько месяцев команда будто растеряла былую прыть. В конце ноября началось твориться что-то странное. Клуб начал проигрывать совсем уж «простым» соперникам. «Сочи», «Адмирал» и «Сибирь» - при всем уважении, команды не уровня «Салавата», даже если смотреть по предматчевому ростеру. Начались проблемы и с посещением матчей - 22 декабря клуб и вовсе установил «рекорд». Посмотреть на встречу уфимских хоккеистов с череповецкой «Северсталью» пришли лишь 4563 зрителя. После были два обидных домашних поражения.

Игра понравилась всем зрителямФото: Рустем АХУНОВ

ТКАЧЕВ СМОГ ЗАБИТЬ

Подбитые неприятной чередой (китайский клуб уступил во всех встречах в декабре), гости из Пекина были явно не в самом веселом настроении. Открыл счет в матче Тему Хартикайнен еще на 9 минуте встречи. «Салават» таки смог реализовать большинство. Второй шайбой, уже через минуту, отличился Максим Майоров. Еще через 10 минут голом наконец-то разродился Владимир Ткачев – нападающий прервал серию из 30 матчей за «Салават» без единой шайбы.

ОКТАГОН НА ЛЬДУ

Буквально через несколько секунд в игру включился Максим Рыбин – недавнее приобретение уфимского клуба. Нападающий устроил драку с Локхартом Лукасом. Последний ее, к слову, проиграл. А Рыбин получил дисциплинарный штраф до конца игры. Зрителям такое зрелище понравилось.

За игрой наблюдал Радий ХабировФото: Рустем АХУНОВ

Владимир Жарков и вовсе умудрился забить шайбу в меньшинстве. В середине второго периода тренер китайского клуба решил выйти из незавидного положения и убрал вратаря. Уфимский нападающий не упустил возможности и поразил пустые ворота соперника. Радуясь заброшенной шайбе, Жарков направился в сторону скамейки хозяев. В этот момент его ударил защитник гостей Сэм Лофквист. Началась драка. В итоге Жарков рассек бровь игроку гостей и бросил его на лед.

- Мне это малоинтересно, но я всегда буду защищать себя и партнеров, - объяснил поступок нападающий.

Наконец, в конце третьего периода еще одну драку затеял Станислав Гареев. Нападающий ответил на грубое поведение Майкла Латта, толкнувшего его у синей линии. В этой стычке «юлаевцы» вышли проигравшими – игрок гостей повалил его на лед мощным хуком.

За 3 минуты до конца встречи Тему Хартикайнен оформил дубль, которым и закрыл счет встречи.

МИШКОПАД

Но матч запомнился зрителям не только разгромным счетом и драками. По доброй традиции, администрация клуба и благотворительный фонд «Изгелек» устроили мишкопад. После финальной сирены на лед полетели сотни плюшевых медведей, деньги от продажи которых пойдут на лечение больных детей. Всего удалось собрать поядка 220 тысяч рублей. Все игрушки бросали упакованными в пленку, поэтому после матча их передали нуждающимся детям.

Деньги, полученные с продажи игрушек, пойдут на помощь детямФото: Рустем АХУНОВ

Следующая домашняя игра уфимского клуба пройдет 6 января – команда сразится с хабаровским «Амуром».