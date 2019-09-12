«Даже не пришел на похороны»: отец погибшего в Уфе первоклассника не чувствует своей вины

Вчера, 11 сентября, в Уфе похоронили семилетнего Камиля С. (здесь и далее имена изменены – ред.), который погиб в аварии, спровоцированной его родным отцом. Напомним, что мужчина сел за руль изрядно навеселе, не позаботившись пристегнуть сына ремнями безопасности. Не справившись с управлением, 45-летний уфимец на скорости врезался в дерево: от полученных травм мальчик скончался в карете скорой помощи.

«НЕ ПОЗВОНИЛИ, НЕ ИЗВИНИЛИСЬ»

Хоронить Камиля помогли знакомые семьи и просто неравнодушные люди, которых глубоко потрясла трагедия.

- И поминки мы организовали сами, и автобус, и памятник, и цветы, и венки. Проводили мальчика с достоинством: могилка была красивая, вся в цветах и игрушках. На днях закажем еще мраморный памятник, чтобы установить его весной, - рассказала близкая подруга семьи погибшего мальчика. – Из школы, к сожалению, никто не пришел – ни директор, ни учитель.

Но самое ужасное, что попрощаться с сыном не пришел его собственный отец. Человек, по чьей вине погиб маленький ребенок, не нашел в себе силы и храбрости, чтобы прийти на похороны и взглянуть в глаза безутешной матери. Знакомые семьи уверены – дело не в трусости или сильном стрессе. Мужчина просто не осознает своей вины за случившееся.

Машина на скорости врезалась в дерево, а ребенок даже не был пристегнут

- Старшие братья Камиля, 11-летние близнецы, очень тяжело переживают эту ситуацию. Они потеряли любимого братишку, не знают, как поддержать маму, да и за отца они сильно переживают, - рассказывает женщина. – Они переживают, что папу могут посадить, потому что прекрасно понимают, что он натворил. Вчера на кладбище они просили маму простить отца, а уже вечером, после похорон, позвонили ему с просьбой прийти и навестить их. Вот только, судя по голосу, он снова был пьян. Ну или просто не захотел общаться с сыновьями. Даже на похороны ни отец, ни его родственники не дали ни копейки, ни разу не позвонили, не извинились… Даже дедушка, которого так любил Камиль, - и тот не пришел!

БЕСПОКОИЛСЯ ТОЛЬКО ЗА РАЗБИТЫЙ НОС

Как рассказывают знакомые семьи, когда уфимца привезли в больницу – он не выглядел потрясенным или расстроенным. Единственное, что интересовало 45-летнего Артура, это его сломанный нос и расквашенное лицо.

- Я, наивная, думала, что отец искренне раскаивается и сожалеет. До последнего верила, что он придёт, ляжет на гроб и будет вымаливать прощения у сына за то, что лишил его жизни. Верила, что он будет ползать на коленях с мольбами перед бывшей женой и старшими сыновьями. Но этому человеку просто все равно, - ужасается подруга семьи.

Мужчина так и не пришел на похороны сына, которого погубил

Как уже раньше писала «КП-Уфа», маленький Камиль очень тяжело переживал развод родителей. Мальчик постоянно со слезами упрашивал мать разрешить ему встретиться с папой и дедушкой, но женщина слишком беспокоилась за сына и старалась не отпускать его далеко от себя. В тот роковой вечер, 9 сентября, она все же позволила сыну увидеться с отцом. Теперь безутешная женщина корит и проклинает себя, что отпустила мальчика.

- Мама до сих пор не может прийти в себя от горя. Алена очень любила своего мальчика, и сейчас до сих пор не верит, что его нет. Она то плачет, то истерически смеется, то снова плачет. Ужасный шок. Мы все стараемся ее поддержать, объяснить, что нужно жить дальше ради старших сыновей, но пока она никого не слышит, - сокрушаются знакомые семьи.