«Очень хотел повидаться с папой»: стала известна личность погибшего в ДТП уфимского первоклассника

Стала известна личность первоклассника, погибшего в страшном ДТП, которое спровоцировал его собственный отец. Семилетний уфимец Камиль С. (здесь и далее имена изменены – ред.) тяжело переживал развод родителей, и долго упрашивал маму разрешить ему встретиться с папой. Вот только долгожданная встреча закончилась трагедией.

НЕ ПРИСТЕГНУЛ РЕБЕНКА РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Все случилось вечером 8 сентября в уфимской Нижегородке. Около 21.30 жители улицы Благоварской услышали скрип тормозов и резкий удар. Когда соседи высыпали на улицу, то увидели страшную картину: искореженный ВАЗ-2113 въехал в дерево. За рулем сидел пьяный мужчина, а в салоне лежал окровавленный ребенок. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Кто-то пытался делать ребенку искусственное дыхание, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными, и мальчик умер в карете скорой помощи.

Машина, в которой находился ребенок, на большой скорости влетела в дерево

Как выяснилось позже, водитель легковушки, 45-летний Артур С. сел за руль изрядно пьяным и не позаботился пристегнуть своего сына ремнями безопасности. В какой-то момент горе-отец не справился с управлением, машина начала вилять, после чего съехала с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. Сам водитель отделался переломом носа и легким сотрясением мозга и был госпитализирован, отказавшись от медосвидетельствования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства смертельной аварии.

ОЧЕНЬ СКУЧАЛ ПО ЛЮБИМОМУ ПАПЕ

Комментаторы в социальных сетях обрушились с проклятьями на мужчину, который сел за руль пьяным, не позаботившись о безопасности своего ребенка. Досталось и матери мальчика – мол, как можно было отпускать сына с таким безответственным папашей. Вот только оказалась, что мама Камиля души не чаяла в своем младшем сыне и впервые за долгое время отпустила его с отцом.

- Алена – прекрасная мать, за своими детьми она смотрит очень хорошо и из рук не выпускает. С мужем они в разводе, живет в другой квартире с тремя детьми и матерью.Ребенок с мольбами отпросился на выходные к отцу и дедушке, по которым очень скучает. Поэтому, скрепя сердце, ей пришлось его отпустить, - рассказала близкая подруга матери Камиля. – В тот вечер она с сыном неоднократно созванивалась, интересовалась, как у него дела. Если бы Камиль сказал, что папа выпил, конечно, она бы сразу поехала и забрала ребенка! Вы не представляете, как она сейчас себя ненавидит за это! За то, что отпустила к родному отцу! А ведь он никогда не был законченным алкашом. Для нас всех это огромный шок.

Сейчас убитая горем женщина не может прийти в себя от пережитого шока: она не отходит от гроба сына, медики вынуждены делать ей успокоительные уколы. Также тяжело смерть Камиля переживают и его старшие братья – 11-летние близнецы, которые не могут осознать, что их любимого братишки больше нет… С ними также будут работать школьные психологи, которые помогут мальчикам справиться со стрессом.

Неравнодушные друзья и соседи помогли собрать деньги на похороны и не хитрые поминки: Камиля похоронят завтра, 10 сентября.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшего мальчика.