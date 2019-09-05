2019-09-05T13:19:13+03:00
Общество

Дебаты на выборах главы Башкирии 2019: прямой эфир

В дискуссии участвуют все 8 кандидатов
Рустем АХУНОВ
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Дебаты кандидатов на пост главы Башкирии начнутся в 19.30 по уфимскому времениДебаты кандидатов на пост главы Башкирии начнутся в 19.30 по уфимскому времени
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Сегодня в Уфе в 19.30 начнутся дебаты кандидатов на пост главы Башкирии на выборах 2019 года.

«Комсомольская Правда - Уфа» запускает прямой эфир, в ходе которого читатели смогут посмотреть, как ведут себя кандидаты в формате живого общения. Участвовать в дебатах будут все восемь персонажей, допущенных центральной избирательной комиссией до выборов главы Башкирии 2019 года.

Прямой эфир дебатов кандидатов на пост главы Башкирии 2019.

Несмотря на свое название, «Антидебаты» никак не будут отличаться форматом от стандартной дискуссии кандидатов. Каждый из них ответит на пакет стандартных вопросов о развитии республики. После этого начнется дискуссия.

Начало прямого эфира в 19.30 по местному времени. «Комсомольская Правда - Уфа» будет следить за процессом дебатов.

Напомним, что выборы главы Башкирии пройдут уже в это воскресенье, 8 сентября. Избирательные участники по всей республике начнут работать с 7 часов утра. Жители столицы, которые отдадут голос за своего кандидата до 14 часов, будут участвовать в акции «Уфа выбирает». Они получат скидки в магазины, кино и спортивные залы. Также на некоторых избирательных участках граждан будут бесплатно осматривать врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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