«В один миг потеряла двоих малышек»: подробности аварии в Башкирии, где разбилась молодая семья

Стали известны подробности аварии, которая сегодня, 28 августа, произошла в Башкирии в Туймазинском районе. Напомним, что ДТП случилось на автодороге Серафимовский-Усман-Ташлы около 15 часов дня недалеко от села Нижнетроицкий. На месте погибли две девочки – шести и четырех лет. Их мать вместе со своим гражданским супругом, водителем, находится в реанимации Туймазинской ЦРБ.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что автомобилист за рулем «Daewoo Nexia» не справился с управлением, съехал в кювет, опрокинул машину и протаранил дерево. Судя по фотографиям, дорога была мокрой. В этом году водитель был лишен водительских прав за управление в нетрезвом состоянии транспортным средством.

Иномарка превратилась в груду металла

За рулем автомобиля находился 35-летний Денис Б., впереди сидела его сожительница 24-летняя Вероника М., а сзади расположились ее дети – Маргаритка и Карина. Малышки не были пристегнуты в автокреслах. Возможно, эти устройства могли уберечь их.

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. Основной удар пришелся на пассажиров. Маленькие девочки погибли на месте аварии до приезда скорой, а Веронику без сознания увезли в реанимацию.

- Господи, за что все? В один миг потерять обеих дочерей! Лапочки, пусть земля им будет пухом, - плачет лучшая подруга Вероники.

Женщина не может дозвониться до реанимации больницы, чтобы узнать о состоянии близкого человека, сама она живет в Набережных Челнах. Ирина говорит, что Вероника даже не знает, что потеряла в аварии обеих детей. Известно, что пара была не расписана, молодые люди просто сожительствовали последние несколько лет. Общих детей у них нет, с ними проживали только дочери Вероники. У Дениса, в свою очередь, от первого брака есть сын. В этот роковой день они забрали детей от бабушки.

Вероника и Денис сожительствовали

В настоящий момент сотрудники полиции и другие службы работают на месте происшествия. Уточняются все обстоятельства случившейся трагедии. Виновнику аварии может грозить до семи лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц (статья 264 УК РФ).

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.