На трассе в Башкирии в ДТП погибли два ребенка

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-28T14:16:12+03:00

На месте работает полиция и другие службы

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Сегодня днем, 28 августа, на трассе в Туймазинском районе произошла настоящая трагедия – в ДТП погибли два ребенка. Авария случилась около 15 часов на автодороге Серафимовский-Усман-Ташлы.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что «Daewoo Nexia» съехала в кювет с последующим опрокидыванием. Инцидент был зафиксирован недалеко от села Нижнетроицкий.

Двое детей, находившихся в машине, скончались до приезда медиков. В больницу были доставлены мужчина и женщина – предположительно, родители погибших. В настоящий момент сотрудники полиции и другие службы работают на месте происшествия. Они уточняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU