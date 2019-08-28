На трассе в Башкирии в ДТП погибли два ребенка
Сегодня днем, 28 августа, на трассе в Туймазинском районе произошла настоящая трагедия – в ДТП погибли два ребенка. Авария случилась около 15 часов на автодороге Серафимовский-Усман-Ташлы.
В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что «Daewoo Nexia» съехала в кювет с последующим опрокидыванием. Инцидент был зафиксирован недалеко от села Нижнетроицкий.
Двое детей, находившихся в машине, скончались до приезда медиков. В больницу были доставлены мужчина и женщина – предположительно, родители погибших. В настоящий момент сотрудники полиции и другие службы работают на месте происшествия. Они уточняют обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU