2019-08-26T14:39:45+03:00
Происшествия

«Не успели завести детей»: на трассе в Башкирии насмерть разбилась молодая семья

Чтобы достать тела погибших людей, спасателям пришлось резать машину
Эльвина АПАРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Стали известны личности людей, которые погибли на трассе в Башкирии 24 августа. Ими оказались жители Магнитогорска, Вероника и Павел Маринины. Напомним, что в субботу в Абзелиловском районе республики столкнулись ВАЗ-2112 и «Kia Sportage». Удар был такой силы, что Маринины погибли на месте.

Как рассказал друг семьи, последний год они жили в Оренбургской области, переехали туда из-за работы. В эти роковые выходные они приехали в свою область, чтобы навестить родных.

«ЕЗДИЛ ОЧЕНЬ АККУРАТНО»

На обочине два бездыханных тела, на дороге кругом битые стекла и железо – такую картину наблюдали проезжающие мимо автомобилисты 24 августа по автодороге Магнитогорск-Кизильское. На этой «никому не нужной дороге», как ее называют местные, и разбилась молодая семья – 35-летний Павел и 32-летняя Вероника. Очевидцы отмечают, что для того, чтобы извлечь тела погибших, пришлось разрезать машину. До приезда спасателей свидетели ничем не могли помочь им – супруги были зажаты в груде металлолома.

По предварительным данным, Павел не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где их отечественная легковушка столкнулась с иномаркой.

По предварительным данным, Павел не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где их отечественная легковушка столкнулась с иномаркой.

- Он никогда быстро не ездил, и машина была исправная, я с ним ее покупал. Просто так, видать, небеса решили, и боженька забрал их к себе, - вздыхает друг семьи Алексей П.

В тот роковой день за рулем находился Алексей, рядом сидела Вероника. Они ехали с Оренбургской области на выходные в Магнитогорск – переночевали и утром выехали домой.

Какой шок был у родственников, когда им позвонили экстренные службы и сообщили печальные новости. Сотрудники ГИБДД сейчас ведут разбирательство и устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

По предварительным данным, Павел не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где их отечественная легковушка столкнулась с иномаркой.

Тела погибших извлекали спасатели

Тела погибших извлекали спасатели

«НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ ДОРОГА»

Возможно, свою роль сыграла и глубокая колея на дороге, с которой старенький ВАЗ могло выбросить на встречную полосу.

- Был я вчера на месте аварии. Да, там действительно большая колея. Дорогу эту ремонтируют, но как-то частями. Магнитогорские говорят, что это не наш участок, башкирские – не их. Я сам очень часто езжу по этой дороге, участок аварийный, машину мотает, - продолжает Алексей.

- Эта дорога ни Уфе, ни Челябинску не нужна. Окраина. Поэтому и не выделяют средств на ремонт дорог, - пишут об этом участке и в социальных сетях.

Семью Марининых похоронят завтра, 27 августа, в Челябинской области. Супруги поженились еще в 2012 году, но обзавестись детьми еще не успели.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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