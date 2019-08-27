«Вижу только размытые силуэты»: молодая мать из Башкирии продолжает бороться за свое зрение

В конце мая «Комсомольская правда - Уфа» писала о печальной истории молодой матери из Башкирии, которая в одночасье из-за несчастного случая потеряла зрение и теперь живет в кромешной темноте. За 31-летней женщиной присматривают ее пожилые родители и 12-летний сын, которому пришлось резко повзрослеть и становиться настоящим мужчиной, ухаживая за мамой. Врачи не скрывают: левый глаз уже не спасти, но есть шанс сохранить зрение хотя бы на правом глазу. Для этого Татьяне Ермошиной требуется серьезная операция по восстановлению сетчатки, вот только возможностей у молодой женщины, потерявшей работы и воспитывающей сына в одиночку, уже не осталось.

«ПОМНЮ ТОЛЬКО ЯРКУЮ ВСПЫШКУ, А ПОТОМ ТЕМНОТА»

Напомним, что год назад Татьяна переехала из родного Сибая в Краснодар, где ей предложили хорошую должность в банковской сфере. Все было замечательно, но в марте Татьяна неожиданно ночью прислала сообщение своей коллеге, что с ней произошел несчастный случай, и она экстренно выходит на больничный

- На самом деле тогда я не падала и не ударялась головой, - объясняет Татьяна. – Меня нечаянно ударил локтем в глаз незнакомый мужчина. Он это сделал не специально, а уж подробностей того вечера я и не помню. Помню только яркую вспышку, а потом темнота…

С того момента женщина пережила четыре сложнейших операции – три в Краснодаре, одну в Москве. В июне Татьяна вернулась в родной Сибай, где теперь за ней ухаживают родители.

- Тогда благодаря помощи неравнодушных людей мне удалось собрать деньги, и вместе с папой мы полетели в Германию. Там принимает известный профессор – мне сделали обследование, стало ясно, что левый глаз уже не спасти, он полностью атрофировался. А вот правый, хоть сетчатка и отслоилась, можно было спасти. Мне предложили операцию, но не хватило около семи тысяч евро. Пришлось возвращаться домой ни с чем… В следующий раз доктор смог бы меня принять только через полгода, но это уже слишком поздно.

Подросток во всем поддерживает свою маму, не показывая, как ему плохо на самом деле

Тогда Татьяна вместе с родителями приехала в Уфу, в знаменитую клинику Эрнста Мулдашева – там после осмотра врач заявил, что пока не может помочь женщине – сетчатка вся скомкалась и впилась в глаз, и с каждым днем шансы на восстановление падают. Молодой матери предложили сначала прооперироваться в Москве, а потом возвращаться в Уфу, где ей поставят Аллоплант – уникальный биоматериал, позволяющий вырастить из вживленных клеток новую сетчатку.

- 5 августа я приехала в Москву. К счастью, от меня не отказались, сделали серьезную операцию под общим наркозом, во время которой расправили часть сетчатки и удалили хрусталик. Уже после первой операции я почувствовала улучшение – вижу немного свет и движущиеся силуэты, если близко поднести руку к глазам, например, - вспоминает Татьяна. – 2 сентября меня снова ждут в Москве для повторной операции, а в октябре – если все пройдет удачно – я буду оперироваться в Центре Мулдашева.

«ИНОГДА МНЕ ОЧЕНЬ СТРАШНО»

Сейчас Татьяна живет в Сибае вместе со своими родителями. Из-за слепоты женщина практически не выходит на улицу и не может толком обслужить себя, поэтому на помощь приходит ее двенадцатилетний сын. Поначалу подросток очень тяжело переживал трагедию, случившуюся с мамой, и даже впал в депрессию, но потом взял себя в руки и теперь во всем поддерживает самого близкого человека.

- Он у меня очень славный, сильный, настоящий мужчина. Недавно его самого покусала собака – бросилась прямо в лицо, так что останутся шрамы, но сынок все равно со мной рядом, не позволяет расстраиваться и раскисать, - улыбается Татьяна. – Сейчас я пытаюсь добиться инвалидности, хожу на медкомиссию, но это не так-то просто.

Сейчас Татьяне срочно требуются деньги на повторную операцию в Москве. В клинике нет квот, за первую операцию пришлось отдать около 330 тысяч рублей. Тогда деньги помогли собрать коллеги по работе и просто неравнодушные люди, но что делать сейчас, женщина не знает. С работы ей пришлось уволиться по состоянию здоровья, вместе с сыном ей приходится жить на пенсию родителей.

- Я очень хочу спасти зрение хотя бы на одном глазу, хочу вернуться к нормальной жизни, работать и воспитывать своего сына. Иногда мне очень страшно, но я верю только в лучшее, - признается Татьяна.

Если вы хотите помочь молодой матери сохранить зрение хотя бы частично, можете внести посильную сумму на карту Сбербанка 4276 3000 4801 3539 (получатель Ермошина Татьяна Владимировна).