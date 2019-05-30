«Вспышка, а потом темнота»: молодая мать из Башкирии пытается спасти зрение

Родные и близкие 31-летней уроженки Сибая Татьяны Ермошиной бьют тревогу: молодая и красивая женщина может остаться инвалидом и полностью потерять зрение. У девушки произошло отслоение сетчатки, и сейчас молодая мать живет в кромешной тьме. Вердикт врачей печален: левый глаз уже невозможно спасти, но есть шанс сохранить зрение хотя бы на правом. Но для этого требуется дорогостоящая операция в Германии, и срок в 10 дней, чтобы собрать 15000 евро.

ПОЛНОСТЬЮ ОТСЛОИЛАСЬ СЕТЧАТКА ГЛАЗА

Год назад Татьяна переехала из Сибая в Краснодар. Отделение банка, в котором работала молодая женщина, закрылось, и ей предложили работу в другом городе. На попечении Татьяны оставались пожилые родители и 12-летний сын, которого женщина воспитывала в одиночку, поэтому она с радостью приняла приглашение на работу.

- 18 марта ночью Татьяна прислала мне сообщение, что выходит на больничный, ничего не объяснив и не брав трубку. Через две недели она связалась со мной и рассказала, что произошел непонятный несчастный случай, - рассказывает коллега Татьяны Елена Ю. – До сих пор неясно, как именно все произошло. Вроде как Татьяна упала и сильно ударилась головой. Говорит, что сначала была вспышка, а потом темнота, и глаз заплыл кровью.

Молодая женщина немедленно поехала в травмпункт при офтальмологической клинике, где ее срочно прооперировали. Операция не помогла, зрение продолжало падать. В микрохирургии Татьяну еще дважды прооперировали, но бесполезно. Врачи диагностировали полное отслоение сетчатки.

- Татьяна долго никому не рассказывала о своей беде, боялась побеспокоить родителей, ведь у матери больное сердце, - говорит родственница Оксана Л. – Думала, что сделает операцию, зрение восстановится. Но не вышло.

У Татьяны подрастает 12-летний сын, которого она воспитывает в одиночку

К сожалению, зрение на левом глазу уже не вернуть. У молодой женщины и раньше были с ним проблемы из-за травмы, поэтому оперативное вмешательство не принесет успеха. Но есть шанс спасти хотя бы правый глаз – нужна срочная пересадка искусственной сетчатки. В России такие операции не проводятся, поэтому пришлось искать клинику за рубежом. Приглашение пришло из немецкого офтальмологического центра – Татьяну ждут на госпитализацию уже 10 июня (нельзя терять ни дня, иначе процесс будет уже необратим). Цена операции – 15 000 евро (более миллиона рублей), таких денег нет у простой семьи из маленького городка, поэтому на помощь молодой матери пришли ее друзья и коллеги, которые объявили сбор.

- Таня – очень светлый и добрый человек, нельзя женщине в таком возрасте позволить остаться инвалидом, не увидеть, как растет ее сын, не устроить свою личную жизнь, - говорит коллега Елена Ю. – Поэтому мы и обращаемся ко всем неравнодушным людям: вместе, хоть по копейке, но мы сможем собрать эту сумму.

Если вы хотите помочь молодой матери сохранить зрение хотя бы частично, можете внести посильную сумму на карту Сбербанка 4276 3000 4801 3539 (получатель Ермошина Татьяна Владимировна).