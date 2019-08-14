«Девочки остались совсем одни»: в Башкирии в ДТП разбилась многодетная семья

Аварии продолжают уносить жизни людей в Башкирии. 12 августа днем в Ермекеевском районе республики разбилась целая семья. В ДТП погибли три человека – мужчина, женщина, их 14-летняя дочь. Еще две девочки, 16-ти и четырех лет, сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице. По предварительным данным, погибшая женщина выехала на обгон на скользкой дороге и не справилась с управлением.

НЕ СПРАВИЛАСЬ С УПРАВЛЕНИЕМ

Столкновение лоб в лоб отечественной «Нивы», в которой и находилась семья Ямиловых, и «Volkswagen Amarok» произошло на автодороге Бекетово-Знаменка-Исламбахты.

За рулем «Нивы» в тот роковой день находилась 40-летняя Айгуль Ямилова, мать троих детей. Впереди сидел ее 38-летний супруг Рафаэль, а сзади расположились три дочери – 16-летняя Карина, 14-летняя Камилла и 4-летняя Садрина. Счастливая семья ехала в гости в деревню Абдуллино.

Погибших и пострадавших извлекали спасатели

В какой-то момент Айгуль решила выехать на обгон, но не убедилась в безопасности своего маневра. Их старенькая «Нива» столкнулась с иномаркой, которая двигалась по своей полосе. От сильного удара отечественная легковушка вылетела в кювет. Очевидцы сообщают, в тот день несколько часов лил дождь, дорога была мокрая, видимость плохая.

Все, кто знал Айгуль, говорят, что она водила машину давно, ездила очень аккуратно, особенно, когда возила детей.

Их автомобиль от сильного удара превратился в груду металла. Чтобы деблокировать водителя и ее пассажиров, пришлось дождаться спасателей. Несчастных зажало в машине.

- Ужасное зрелище, они кричат там, а мы не можем их достать, - говорят очевидцы.

Предположительно, женщина на "Ниве" выехала на обгон

Прибывшие на место сотрудники МЧС срезали крышу «Ниве» с помощью специального инструмента. Из машины они достали бездыханные тела Айгуль, ее супруга Рафаэля и средней дочери, 14-летней Камиллы. На место также оперативно приехали две кареты скорой помощи и шесть медиков.

16-летняя Карина и 4-летняя Садрина сейчас находятся в больнице поселке Приютово Ермекеевского района. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. Родные молятся, чтобы они выжили. В ГИБДД сообщили, что самую младшую дочь спасло детское кресло.

БЫЛИ СЧАСТЛИВОЙ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СЕМЬЕЙ

Рафаэль и Айгуль еще со студенческих времен начали встречаться – с тех пор и не расставались. Супруги вырастили троих дочерей, оба работали, жили в достатке. Детей одевали, обували, на моря возили – жили ради них.

Садрина получила серьезные травмы

Многодетная семья проживала в селе Буздяк в частном доме. По месту их проживания сейчас организовано оказание психологической экстренной помощи родственникам погибших силами психолога.

По данному факту в ГИБДД Башкирии начато разбирательство. Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также установят точную причину столкновения автомобилей.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших в аварии.