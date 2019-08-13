Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором погибла семья

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-13T07:59:01+03:00

В одной из машин находились супруги с тремя детьми [видео]

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Накануне днем в Ермекеевском районе произошло жуткое ДТП – на трассе Бекетово-Знаменка-Исламбахты столкнулись встречные «Volkswagen Amarok» и «Лада Нива». После сильного удара последняя вылетела в кювет. На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики.

В республиканской ГИБДД рассказали подробности аварии. За рулем иномарки находился 22-летний житель Белорецкого района. Отечественным внедорожником управляла 40-летняя женщина из Бурзянского района – мать троих детей. В результате происшествия она, ее 38-летний муж и 14-летняя дочь скончались на месте. В машине также находились еще две дочери 16 и 4 лет. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Младшего ребенка от смерти уберегло детское автокресло. Водитель «Volkswagen», по всей видимости, серьезных травм не получил – о нем в пресс-службе госавтоинспекции ничего не рассказали.

Дорожные полицейские начали разбирательство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/725619" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Башкирии погибла семья с 14-летней дочерью.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU