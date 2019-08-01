«В одной руке телефон, в другой – сигарета, куда это годится?»: Гильмутдинов о ситуации на башкирских дорогах

Не самой приятной статистикой поделился накануне, 30 июля, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов на очередной пресс-коференции в медиа-центре «Россия». По данным ГИБДД региона, на дорогах республики с начала 2019 года погибло 178 человек, а пострадали и вовсе 2175. Республика в очередной раз стала лидером по смертности на дорогах в ПФО. Дорожные трагедии продолжают уносить и жизни детей. В автоавариях погибли девять детей, шестеро из них являлись пассажирами.

В ЛИДЕРАХ – В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ

Три года подряд Башкирия лидирует по количеству погибших в авариях в Приволжско-федеральном округе. Кроме этого, цифры каждый год растут.

Так, в 2017 году в авариях в регионе погибли 512 человек, 47 – в Уфе. В 2018 году в республике было зарегистрировано 4 383 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 549 и получили ранения 5 494 человек.

Из-за этого в 2019 году совершенствовалась организация дорожно-патрульной службы. Расширялась практика проведения массовых проверок водителей на состояние алкогольного опьянения, потому что большинство аварий происходит из-за них.

За полгода текущего года водители Башкирии нарушили правила дорожного движения 900 тысяч раз.

Причиной такого большого количества ДТП заключается еще и в неудовлетворительном состоянии дорог. Сотрудники ГИБДД сообщают об аварийных участках в соответствующие ведомства. Так, за эти полгода они вынесли более 15 тысяч предписаний. За неисполнение требований по содержанию дорог к ответственности привлекли 380 должностных и 108 юридических лиц.

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН – РЕКОРДСМЕН ПО КОЛИЧЕСТВУ ДТП

По словам Гильмутдинова, в каждом шестом ДТП отмечено нарушение правил проезда перекрестков, из-за выезда на полосу встречного движения произошло каждое девятое ДТП, каждый 20-й водитель-нарушитель не имел водительского удостоверения.

К сожалению, новые законы об уголовном преследовании пьяных водителей не остановили и некоторых любителей выпить.

- За эти полгода по вине пьяных водителей на дорогах погибли 28 человек, 157 получили травмы. Это очень большие цифры, автомобилистов не останавливают ни постоянные рейды, ни лишение прав, ни большой штраф, ни уголовная ответственность за повторное нарушение. Но мы продолжаем повышать безопасность дорожного движения и проводить профилактические мероприятия. За эти же шесть месяцев инспекторы задержали больше семи тысяч нетрезвых за рулем, - комментирует Гильмутдинов.

Главный госавтоинспектор назвал также район-рекордсмен по авариям – им оказался Туймазинский. На сегодняшний день с начала года там погибло 23 человека.

- На аварийном участке Белебей-Николаевка-Туймазы постелили новый асфальт, нанесли разметку, что мешает ездить нормально?Там погибло 9 человек с начала года! На этот участок сейчас инспекторов на постоянной основе поставили, установили треноги, будем работать, - ответил начальник ГИБДД.

КАМЕР БУДЕТ БОЛЬШЕ

Власти региона уверены, что улучшить дорожную ситуацию помогут камеры фото и видео-фиксации нарушений ПДД.

- В этом году появилось 57 новых камер, они установлены на трассах М-5 и М-7, а также на автодороге Уфа-Оренбург. До конца года дороги будут оснащены еще 200-ми комплексами. Будем их ставить на всех очаговых и опасных местах, где у нас больше всего погибших и раненых, - говорит Гильмутдинов. – Камеры будут нам помогать, поскольку инспекторов у нас не так много, и они не могут уследить за всеми.

Улучшать ситуацию на дорогах сотрудникам ГИБДД будут помогать камерыФото: Евгения ГУСЕВА

В июле 2019 года в Башкирии резко возросло количество пьяных водителей – каждое третье ДТП месяца происходит с их участием. Инспекторы просят помощи у общества – сообщать в полицию по телефону 128 или 02, если вы увидели, что за руль садится пьяный автомобилист.

- Ваш звонок будет зафиксирован, на него обязательно среагирует, - говорит Гильмутдинов.

«ПРАВ У НЕЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО»

Гильмутдинов на пресс-конференции был открыт к любым вопросам. Журналистам хотелось получить комментарий от главного инспектора по поводу самого свежего резонансного случая – погони, которую устроила пьяная молодая девушка за рулем элитной иномарки ранним утром во вторник, 30 июля. О них ранее писала и «Комсомолка».

Как выяснилось, выпивших подружек выдали свои же подписчики «Инстаграма». Пассажирка во время погони не просто снимала все на телефон, но и вела прямой эфир в социальной сети. В дежурную часть ДПС сообщил один из зрителей прямой трансляции.

Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль и начали погоню, которая завершилась столкновением «Ауди» и ВАЗ-2114. После задержания у девушки, находившейся за рулем, инспекторы выявили признаки опьянения – прибор показал 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. К тому же у 21-летней задержанной никогда не было водительских прав. Автоледи придется ответить за то, что автомобиль не был зарегистрирован должным образом, за невыполнение требований об остановке, непристегнутый ремень безопасности. Всего составлено 12 протоколов, саму ее задержали на 10 суток по решению суда.

- В прямом эфире они пели песни, танцевали, автомобилистка нарушала всевозможные правила дорожного движения. Машину она купила в январе у подружки, на себя она ее не переоформила в подразделении ГИБДД. Черт знает, как она ездила все это время без прав, будем разбираться, - сказал Гильмутдинов.

«ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ АВАРИИ С АВТОБУСАМИ?»

На пресс-конференции вспомнили еще про один резонансный случай. В понедельник днем, 29 июля, в уфимской Черниковке автобус «Нефаз» протаранил электроопору и врезался в жилой дом. К счастью, серьезных травм никто не получил, все остались живы. Но, тем не менее, аварии с пассажирскими автобусами происходят в Башкирии довольно часто.

- Я думаю, водитель отвлекся, у него даже тормозного пути не было. Если бы его кто-то подрезал, он хотя бы тормозил. Сам автобус был технически исправен, утром он прошел осмотр перед тем, как его выпустили на маршрут. Окончательное решение будет после экспертизы, - говорит Гильмутдинов.

Начальник ГИБДД ответил, что причина, по которой увеличивается количество аварий с участием автобусов – это невнимательность водителей. В пример он привел аварию с автобусом, которая произошла в Архангельском районе. Напомним, в ней погибли шесть жителей Набережных Челнов.

- Я смотрел момент ДТП, который заснял видеорегистратор. Автобус едет по ровной дороге, асфальт свежий, разметка свежая. Но водитель либо засыпает, либо отвлекается, тем самым допуская съезд транспорта в кювет, - говорит Гильмутдинов.– Это просто человеческий фактор.

«С ЗАЛИПАЮЩИМИ В ТЕЛЕФОНАХ ВОДИТЕЛЯМИ БОРЮСЬ ЛИЧНО»

Автомобилисты замечают, что с каждым днем на дорогах становится все больше водителей, залипающих в телефон. Если раньше это были просто разговоры по устройству, то теперь это и переписки, и прямые трансляции в социальные сети. Все они создают аварийную ситуацию.

Главный ГАИшник возмущается, когда видит девушек, которые разговаривают по телефону и курят сигаретыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- На прошлой неделе мы проводили масштабное мероприятие и работали с водителями, которые очень любят утыкаться в телефоны за рулем автомобиля. Таких я каждый день отслеживаю сам – еду за рулем, снимаю их на свой телефон и отправляю информацию инспекторам, чтобы его остановили. В качестве доказательств пересылаю им свое кино, которое я заснял. Очень много аварий происходит по вине таких водителей, они погружаются в телефоны и попросту игнорируют все, что происходит вокруг, - говорит Гильмутдинов. – Сам недавно видел, как ехала девушка – в одной руке телефон, в другой – сигарета, куда это годится?