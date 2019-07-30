Пьяная молодая уфимка устроила погоню с полицией в голливудском стиле: ее сдали собственные подписчики в Instagram

Утром 30 июля в центре Уфы было шумно. По центральным улицам на огромной скорости неслась представительная Audi, а за ней собралась целая колонна полицейских машин. На требования стражей порядка водитель не реагировал, и только лишь продолжал ускоряться. Все завершилось на перекрестке улиц Зорге и 50 лет СССР. Иномарка лихо вписалась в поворот, но влетела в проезжающую мимо ВАЗ-2114. Каково же было удивление, когда из салона Audi, пошатываясь, вышли три совсем молоденькие девушки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Вечер понедельника, 29 июля, три девушки, студентки одного из престижных вузов, решили провести в ночном баре по улице 50 лет Октября. Там они были на виду, и их приметили все. Да и как не заметишь, когда в порыве веселья они принялись танцевать на крышах автомобилей. Парни смотрели со стороны и про себя думали: «Вот оторвы! Умеют веселиться!».

Правда, оказалось, что симпатичные незнакомки меры не знали. После бара они продолжили кутеж и проехаться с ветерком по центру города. Высоких скоростей они не стеснялись – дороги в шесть утра были свободны, поэтому решили себе не отказывать.

Девушек засекли сотрудники ГИБДД, которые начали преследование. Тогда молодая водительница, у которой, предположительно, не было водительских прав, не придумала ничего другого, как втопить и попытаться скрыться от дорожных полицейских. Получилось не очень, полицейских становилось все больше, а оторваться все никак не получалось.

У нарушительницы никогда не было водительских прав

ПАНИКА В САЛОНЕ

Самое интересное творилось в этот момент в салоне. Судя по прямой трансляции одной из девушек (да, они еще успевали выходить в эфир в социальных сетях), во время погони в салоне Audi царила настоящая паника. Девушки срывались на брань и крики, из которых самыми цензурными были: «Все нормально», «Мама!», «Успокойтесь», «Что он делает?!». Но особенно четко одна из пассажирок произнесла, пожалуй, самую важную и осмысленную фразу за время всей поездки: «Что мы натворили?! У нас нет прав!»

Неизвестно, сколько они бы еще проездили по городу, если бы на том злополучном перекрестке не зацепили вазовскую 14-ю. Удар был приличный, отечественное авто развернуло, но слава богу обошлось без серьезных травм. Водитель лишь опешил от такого подарочка поутру.

Все хорошо и с самими девушками. Они отделались испугом и теперь ответят перед законом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723020" frameborder="0"></iframe> Пьяные девушки устроили погоню с полицией в Уфе.

НАЧИНАЮЩАЯ БЛОГЕРША

«Комсомолке» удалось выяснить личность водителя. За рулем иностранной легковушки находилась 21-летняя Ангелина Ч. Она довольно популярная персона в Instagram – на её аккаунт подписано больше десяти тысяч человек. Недавно она вернулась в столицу Башкирии после отдыха в Сочи. Вероятно, её возвращение и отмечалось в ночь на 30 июля.

Самое интересное, что после ее выхода в прямой эфир в ту ночь, в полицию начали поступать звонки от ее же подписчиков с предупреждением, что по городу разъезжает компания пьяных девушек.

В настоящие момент правоохранители решают, как наказать провинившихся. Составили 12 протоколов за различные нарушения. Но водительских прав нарушительницу точно не лишат – их действительно попросту нет. Да и никогда не было. Ангелина приобрела иномарку в январе нынешнего года и даже не задумывалась о документах.