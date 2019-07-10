«Уехала на скорой»: уфимка пострадала от рук мастера по наращиванию ресниц

Неприятными последствиями обернулся запланированный поход к мастеру по наращиванию ресниц для 37-летней уфимки Гульнары М. Жительница уфимской Нижегородки обратилась к мастеру, чтобы нарастить ресницы и оформить брови; женщина собиралась в долгожданный отпуск на море и хотела навести красоту перед отъездом. Первые часы Гульнара наслаждалась своим ярким обликом, а потом почувствовала сильное жжение. Глянув в зеркало, женщина и вовсе ахнула: лицо затянул сильнейший отек, становилось трудно дышать. Испугавшись за собственную жизнь, Гульнара вызвала скорую.

ВМЕСТО ОБЕЩАННЫЙ КРАСОТЫ – ОТЕК НА ВСЕ ЛИЦО

Как рассказывает сама женщина, она и раньше обращалась к этому мастеру. А что – отзывы только самые положительные, цены – ниже чем в салоне, да и принимает рядом с домом. Вот и в этот раз пришла нарастить ресницы, а мастер предложила оформить и покрасить брови, а ресницы заламинировать – мол, и объем как у кинозвезды, и лечебный эффект имеется.

- Я заранее предупредила мастера, что у меня есть аллергия, - говорит Гульнара. – Она меня успокоила, что использует беззаммиачную краску на основе натуральной хны. Вреда точно никакого не будет.

Дома мать двоих детей почувствовала себя плохо. Сначала успокаивала, что это реакция на покраску и скоро все пройдет, но отек продолжал усиливаться. Глаза заплыли, лицо покраснело, было трудно дышать, поэтому женщина вызвала скорую.

- В пять часов утра меня увезли в больницу, - сетует Гульнара.

Самое удивительное, что мастер только вернула деньги за процедуру, но наотрез отказалась оплачивать причиненный ущерб, заявив, что ее вины в этом нет. Мол, все организмы разные, и даже на безобидную хну может возникнуть такая реакция. Сейчас Гульнара решает, стоит ли ей обращаться в суд, чтобы возместить расходы на лечение, и очень расстроена, что отпуск сорвался.

«МАСТЕР ВСЕГДА ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»

Мнения комментаторов насчет ситуации в социальных сетях разделились. Кто-то защищает мастера, говоря, что клиент должен досконально знать свои особенности своего здоровья и не рисковать, зная о своей аллергии.

- Не один мастер в бьюти-индустрии не станет делать что-либо, зная, что у вас аллергия. Зачем ему лишние проблемы. Значит, вы не предупредили. А если вы знали, что у вас аллергия, то не стоило вам вообще идти на все эти процедуры. А если же вы не знали о своей проблеме со здоровьем, то тогда тем более она тут не причем, - пишет Виктория Б.

- Вы же знали, что у вас аллергия? Зачем сами суётесь на такие процедуры тогда? Вы сами дали согласие. Какое лечение вам ещё оплачивать? С ума не сходите, - возмущается Стася Л. - Если краска безаммиачная, это не даёт 100% уверенности, что аллергии не будет. Заведомо зная об этом, вы согласились. Вам не делали процедуры насильно.

Однако нашлись и те, кто встали на защиту пострадавшей.

- Мастер берет на себя тоже ответственность за процедуру. Почему мастер не сделал тест на коже? Тем более ее предупредили! – возмущается Аделия М. - Девушка не права, и, на мой взгляд, расходы лечения она должна взять на себя. Мастер в первую очередь должна оставаться человеком и нести ответственность за свою работу.