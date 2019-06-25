«Может только моргать и шевелить пальцами»: 17-летняя уфимка восстанавливается после страшного ДТП

Уже полгода 17-летняя уфимка Виктория Осипова лежит прикованная к кровати: не может пошевелиться и совсем не в силах говорить. В декабре прошлого года, за неделю до своего дня рождения, молодая студентка попала в аварию, получила серьезную черепно-мозговую травму и множественные переломы. Врачи разводили руками: смиритесь, либо девушка не выживет, либо останется «овощем». Но Виктория выжила и даже пришла в сознание. Впереди у девушки долгий период восстановления, и ей требуется помощь.

ВРАЧИ НЕ ДАВАЛИ НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ

Все случилось в ночь на 10 декабря: первокурсницу полиграфического колледжа Викторию пригласил покататься на автомобиле ее друг. Насладившись видами ночного города, парень предложил подкинуть девушку до дома. Вот только в какой-то момент 20-летний водитель не справился с управлением, и иномарка «Киа Рио» на полном ходу влетела в столб. Сам водитель отделался испугом и легкими ушибами, а вот Виктория, которая находилась на переднем пассажирском сиденье и приняла основной удар на себя, получила серьезные травмы и в крайне тяжелом состоянии была экстренно доставлена в нейрореанимацию.

Выяснилось, что девушка сильно ударилась головой и получила кровоизлияние в мозг. Врачи диагностировали переломы височных костей, тазобедренного сустава и ключицы, а также разрыв печени.

- Вика сейчас находится в глубокой коме, пока ее состояние не улучшается. Она на искусственном дыхании, питается через капельницу, и вообще вся ее жизнь сейчас от аппаратов зависит. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но мы очень надеемся, что она выкарабкается, - рассказывала тогда рассказала сестра пострадавшей девушки Кристина.

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону, сам водитель получил легкие царапины

ВИКА ПАРАЛИЗОВАНА, НО УЖЕ ПРИШЛА В СОЗНАНИЕ

Врачи действительно не верили, что девушка выживет и придет в сознание, предупреждали, что Вика может остаться «овощем». Ей даже не рискнули сделать операцию, чтобы удалить сгусток крови, лишь только прооперировали печень и вставили металлическую спицу в сломанную ключицу. Девушке влили несколько литров донорской крови, 42 дня Виктория провела в реанимации, после чего ее перевели в общую палату.

В общей палате девушка пробыла еще три недели, после чего, в конце февраля, ее выписали домой. Поскольку с самостоятельным дыханием были проблемы, Вике установили трахеостому, питалась она через зонд.

А потом произошло настоящее чудо. Дома Виктория постепенно начала приходить в себя.

- Конечно, не сразу, постепенно, но Вика открыла глаза. К счастью, с памятью у нее все в порядке, всех узнает, - рассказывает сестра девушки Кристина. – Да, Вика до сих пор парализована: она не может двигаться (только немного двигать головой, моргать глазами и слегка шевелить пальцами на правой руке) и совсем не разговаривает, но после таких серьезных травм нельзя ждать, что процесс выздоровления будет быстрый.

Девушке убрали трахеостому, теперь она дышит самостоятельно и даже начала есть обычную пищу, не прибегая к помощи зонда. Родные Виктории расстроены, что с реабилитацией, которая сейчас так необходима, врачи затягивают.

- Недавно приходил терапевт, осмотрел сестру, рекомендовал чаще ее переворачивать, чтобы не было пролежней, чаще поить и следить за температурой, - говорит Кристина. – Спросили про реабилитацию, говорят, что скоро, но когда именно – не уточнили. Вике дали первую группу инвалидности, но пока из помощи мы получили только несколько упаковок подгузников. Все лекарства и питание мама покупает за свой счет.

Впрочем, неврологи настроены оптимистично: у Вики есть все шансы со временем начать двигаться, говорить и даже ходить.

В прошлом году Виктория окончила школу и поступила на первый курс

ВИНОВНИК АВАРИИ ПОЛУЧИЛ ВСЕГО ЛИШЬ ГОД УСЛОВНО

Поначалу семья девушки рассчитывала, что виновник аварии будет им помогать. Тогда в отношении парня возбудили уголовное дело, но приговорили всего лишь к году условного срока, а также запретили три года садиться за руль.

- Первое время он часто звонил, узнавал, как у Вики дела, обещал обязательно помочь. Его мама вообще клялась найти лучшие клиники и массажистов, чтобы поставить сестру на ноги. В день суда этот парень перевел немного денег, а потом и вовсе пропал, больше ни разу и не звонил. Видимо, он не считает себя в чем-то виноватым, что сломал жизнь молодой девушке, - вздыхает Кристина. – Даже инвалидное кресло, которое мы у него просили, нам подарили добрые люди. Жаль, что Вика пока не может в нем сидеть, так как совсем не держит голову.

Сейчас девушка нуждается в специализированной медицинской кровати, которая может менять положение. Ее стоимость начинается от 25 000 рублей, но даже эту небольшую сумму семья Вики не может себе позволить.

- Все деньги, вся пенсия по инвалидности уходит на лекарства, также Вике нужны будут курсы массажа, и мы полагаем, что они обойдутся в немалые деньги, - вздыхает Кристина. – Мы очень хотим облегчить жизнь Вике, а на этой кровати она хотя бы может находиться в сидячем состоянии.

Если вы хотите помочь молодой девушке и ее семье, можете перевести посильную сумму на карту Сбербанка 2202 2009 3082 8049 (получатель Элизабет Халафовна О., мама Вики).