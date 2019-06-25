2019-06-25T14:37:19+03:00
Происшествия

«Может только моргать и шевелить пальцами»: 17-летняя уфимка восстанавливается после страшного ДТП

Несмотря на прогнозы врачей, Виктория не осталась «овощем», а пришла в сознание
Яна БАЗЕКИНА
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Почти полгода девушка лежит прикованная к кровати, парализованная после аварииПочти полгода девушка лежит прикованная к кровати, парализованная после аварии
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Уже полгода 17-летняя уфимка Виктория Осипова лежит прикованная к кровати: не может пошевелиться и совсем не в силах говорить. В декабре прошлого года, за неделю до своего дня рождения, молодая студентка попала в аварию, получила серьезную черепно-мозговую травму и множественные переломы. Врачи разводили руками: смиритесь, либо девушка не выживет, либо останется «овощем». Но Виктория выжила и даже пришла в сознание. Впереди у девушки долгий период восстановления, и ей требуется помощь.

ВРАЧИ НЕ ДАВАЛИ НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ

Все случилось в ночь на 10 декабря: первокурсницу полиграфического колледжа Викторию пригласил покататься на автомобиле ее друг. Насладившись видами ночного города, парень предложил подкинуть девушку до дома. Вот только в какой-то момент 20-летний водитель не справился с управлением, и иномарка «Киа Рио» на полном ходу влетела в столб. Сам водитель отделался испугом и легкими ушибами, а вот Виктория, которая находилась на переднем пассажирском сиденье и приняла основной удар на себя, получила серьезные травмы и в крайне тяжелом состоянии была экстренно доставлена в нейрореанимацию.

Выяснилось, что девушка сильно ударилась головой и получила кровоизлияние в мозг. Врачи диагностировали переломы височных костей, тазобедренного сустава и ключицы, а также разрыв печени.

- Вика сейчас находится в глубокой коме, пока ее состояние не улучшается. Она на искусственном дыхании, питается через капельницу, и вообще вся ее жизнь сейчас от аппаратов зависит. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но мы очень надеемся, что она выкарабкается, - рассказывала тогда рассказала сестра пострадавшей девушки Кристина.

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону, сам водитель получил легкие царапины

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону, сам водитель получил легкие царапины

ВИКА ПАРАЛИЗОВАНА, НО УЖЕ ПРИШЛА В СОЗНАНИЕ

Врачи действительно не верили, что девушка выживет и придет в сознание, предупреждали, что Вика может остаться «овощем». Ей даже не рискнули сделать операцию, чтобы удалить сгусток крови, лишь только прооперировали печень и вставили металлическую спицу в сломанную ключицу. Девушке влили несколько литров донорской крови, 42 дня Виктория провела в реанимации, после чего ее перевели в общую палату.

В общей палате девушка пробыла еще три недели, после чего, в конце февраля, ее выписали домой. Поскольку с самостоятельным дыханием были проблемы, Вике установили трахеостому, питалась она через зонд.

А потом произошло настоящее чудо. Дома Виктория постепенно начала приходить в себя.

- Конечно, не сразу, постепенно, но Вика открыла глаза. К счастью, с памятью у нее все в порядке, всех узнает, - рассказывает сестра девушки Кристина. – Да, Вика до сих пор парализована: она не может двигаться (только немного двигать головой, моргать глазами и слегка шевелить пальцами на правой руке) и совсем не разговаривает, но после таких серьезных травм нельзя ждать, что процесс выздоровления будет быстрый.

Девушке убрали трахеостому, теперь она дышит самостоятельно и даже начала есть обычную пищу, не прибегая к помощи зонда. Родные Виктории расстроены, что с реабилитацией, которая сейчас так необходима, врачи затягивают.

- Недавно приходил терапевт, осмотрел сестру, рекомендовал чаще ее переворачивать, чтобы не было пролежней, чаще поить и следить за температурой, - говорит Кристина. – Спросили про реабилитацию, говорят, что скоро, но когда именно – не уточнили. Вике дали первую группу инвалидности, но пока из помощи мы получили только несколько упаковок подгузников. Все лекарства и питание мама покупает за свой счет.

Впрочем, неврологи настроены оптимистично: у Вики есть все шансы со временем начать двигаться, говорить и даже ходить.

В прошлом году Виктория окончила школу и поступила на первый курс

В прошлом году Виктория окончила школу и поступила на первый курс

ВИНОВНИК АВАРИИ ПОЛУЧИЛ ВСЕГО ЛИШЬ ГОД УСЛОВНО

Поначалу семья девушки рассчитывала, что виновник аварии будет им помогать. Тогда в отношении парня возбудили уголовное дело, но приговорили всего лишь к году условного срока, а также запретили три года садиться за руль.

- Первое время он часто звонил, узнавал, как у Вики дела, обещал обязательно помочь. Его мама вообще клялась найти лучшие клиники и массажистов, чтобы поставить сестру на ноги. В день суда этот парень перевел немного денег, а потом и вовсе пропал, больше ни разу и не звонил. Видимо, он не считает себя в чем-то виноватым, что сломал жизнь молодой девушке, - вздыхает Кристина. – Даже инвалидное кресло, которое мы у него просили, нам подарили добрые люди. Жаль, что Вика пока не может в нем сидеть, так как совсем не держит голову.

Сейчас девушка нуждается в специализированной медицинской кровати, которая может менять положение. Ее стоимость начинается от 25 000 рублей, но даже эту небольшую сумму семья Вики не может себе позволить.

- Все деньги, вся пенсия по инвалидности уходит на лекарства, также Вике нужны будут курсы массажа, и мы полагаем, что они обойдутся в немалые деньги, - вздыхает Кристина. – Мы очень хотим облегчить жизнь Вике, а на этой кровати она хотя бы может находиться в сидячем состоянии.

Если вы хотите помочь молодой девушке и ее семье, можете перевести посильную сумму на карту Сбербанка 2202 2009 3082 8049 (получатель Элизабет Халафовна О., мама Вики).

ИСТОЧНИК KP.RU

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