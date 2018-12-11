Вся переломанная и в глубокой коме: 16-летней уфимке, разбившейся в аварии, срочно требуются доноры крови

Серьезное ДТП произошло в Уфе в ночь на 10 декабря: 20-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Сочинской в сторону Кавказской, но в какой-то момент не справился с управлением и на полном ходу влетел в столб. Сам молодой человек отделался ушибами и испугом, а вот его спутница, которая сидела на переднем пассажирском сидение, получила серьезные травмы головы и была срочно госпитализирована в больницу. Сейчас автоинспекторы выясняют, из-за чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

РАЗДРОБЛЕНЫ ВИСОЧНЫЕ КОСТИ

Пострадавшей в аварии девушкой оказалась 16-летняя жительница Уфы Виктория Осипова. Девушка недавно окончила школу и поступила на первый курс полиграфического колледжа на кафедру "Печатное дело". В тот роковой вечер Викторию пригласил покататься на своем автомобиле друг, а потом предложил подвезти до дома. Из-за оплошности водителя сейчас первокурсница находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Удар пришелся на правую пассажирскую дверцу автомобиля

- Вика сейчас находится в глубокой коме, пока ее состояние не улучшается. Она на искусственном дыхании, питается через капельницу, и вообще вся ее жизнь сейчас от аппаратов зависит, - рассказала сестра пострадавшей девушки Кристина. – Врачи пока не дают никаких прогнозов, но мы очень надеемся, что она выкарабкается.

Во время столкновения Виктория сильно ударилась головой и получила кровоизлияние в мозг. У нее сломаны височные кости, есть и другие серьезные переломы. Девушка находится в нейрореанимации, и ей требуются постоянные переливания крови, но доноров катастрофически не хватает. Родные Виктории вынуждены обратиться за помощью ко всем неравнодушным уфимцам.

- 15 декабря мы готовились отмечать день рождения Вики, а сейчас ищем доноров, - вздыхает Кристина.

Если вы хотите помочь 16-летней девушке выжить и сдать для нее кровь, это можно сделать по адресу: ул. Батырская 41/1 с пометкой для «Осиповой Виктории Игоревны». Группа крови и резус фактор значения не имеют.