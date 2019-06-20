2019-06-20T12:48:45+03:00
Здоровье

Республиканский клинический госпиталь ветеранов воин ГБУЗ РКГВВ и его травматолого - ортопедическое отделение

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Кто мы есть: мы врачи травматолого – ортопедического отделения в составе Республиканского клинического госпиталя ветеранов воин, подготовленные по вопросам тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов (имеются сертификаты Российского и международного уровней), а также оказания экстренной травматолого-ортопедической помощи населению.

Что мы делаем: В день у нас работает как минимум две операционные бригады, способные проводить высокотехнологические травматолого-ортопедические операции на высоком техническом уровне, а также экстренные круглосуточные дежурства. Кроме врачей лечебный процесс обеспечивают свыше 30 человек среднего и младшего медицинского персонала.

Где мы находимся: на втором этаже основного корпуса Республиканского госпиталя ветеранов воин (ГБУЗ РКГВВ), который располагается по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева 48.: палаты, перевязочные, процедурные кабинеты, по последнему слову техники хорошо оснащенный операционный блок. Отличная артроскопическая (эндоскопическая) операционная.

Консультации и отбор больных на плановое оперативное лечение осуществляют врачи травматологи-ортопеды высшей и первой категории под руководством заведующего травматолого-ортопедическим отделением, травматолого-ортопеда высшей категории Салимьянова Геннадия Алексеевича. Также на базе Республиканского госпиталя ветеранов воин работают профессора кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО: доктор медицинских наук Еникеев Рафаэль Исхакович (заведующий операционным блоком), доктор медицинских наук Аскаров Аскар Фатович

Формируем реестр больных, нуждающихся в проведении реконструктивных операций на суставах (реконструктивно-восстановительные, эндопротезирование) по направлению из поликлиник города и прикрепленных районов Республики Башкортостан.

Отбор больных проводится с 14.00 до 16.00 в приемном отделении госпиталя (адрес. Тукаева 48) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) и в кабинете травматолога-ортопеда Реабилитационного центра (адрес ул. К. Маркса 31) по предварительной записи с 10.00 до13.00. Обращаться в регистратуру приемного отделения и реабилитационного центра.

Ветераны, инвалиды воин и контингент приравненных обслуживаются вне очереди.

Пациенты, которым требуется оперативное лечение будут включены в лист ожидания госпиталя и направлены в травматолого-ортопедическое отделение базирующееся по адресу ул. Тукаева 48

Убедительно просим пациентов при себе иметь: паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис; заключение травматолога-ортопеда или хирурга по месту жительства; R-снимки давностью не более 1 года. Общий анализ крови, общий анализ мочи давностью не более 1 мес.

Сегодня травматолого-ортопедическое отделение Республиканского госпиталя ветеранов воин оказывает высокоспециализированную помощь пациентам травматологического и ортопедического профилей. Ежегодно в отделении получают лечение 1100 – 1200 пациентов, выполняется около 900- 1000 операций, из них 350 высокотехнологичных.

В отделении ежегодно проходят лечение 300-400 пациентов из декретированного контингента инвалидов и ветеранов войн и к ним приравненных, что составляет 20-30%.

Результаты работы нашей клиники (ГБУЗ РКГВВ) демонстрируют, что высокотехнологичные методы лечения в большей степени востребованы и эффективны у пожилых пациентов с повреждениями и заболеваниями проксимального отдела бедренной кости.

За последние 3 года отделением выполнено более 800 операций эндопротезирования крупных суставов (тазобедренных и коленных). Причем следует отметить ежегодный рост количества эндопротезирований.

Все врачи отделения владеют основными методами диагностики и лечения травматологических больных. В операционной врачи проводят все виды остеосинтезов на всех фрагментах длинных и коротких трубчатых костей. В своей хирургической работе применяют интра- и экстрамедуллярные способы фиксации отломков, метод Илизарова и его модификации, накостный и блокирующий интрамедуллярный остеосинтез металлическими конструкциями АО "MATYS", АО "SYNTEZ", "ChM" и другие. В отделении проводятся малоинвазивные восстановительные операции на крупных суставах конечностей с использованием эндоскопической техники, освоен практически весь спектр восстановительных операций при статических и посттравматических деформациях стоп.

Кроме того коллектив отделения занимается научно-исследовательской работой. В нее вовлечены практически все сотрудники отделения, что подкреплено полученными за последние годы совместными патентами на изобретение и публикациями в научной печати.

Отделением опубликовано более 160 печатных работ, из них 3 монографии. Отделением зарегистрировано свыше 20 изобретений и патентов (8 – за последние годы), 3 свидетельства о регистрации компьютерных программ. Внесено свыше 20 рационализаторских предложений.

Основная часть изобретений и рационализаторских предложений внедрена повседневную работу клиники.

Результаты работы нашей клиники (ГБУЗ РКГВВ) демонстрируют, что высокотехнологичные методы лечения в большей степени востребованы и эффективны у пожилых пациентов с повреждениями и заболеваниями проксимального отдела бедренной кости.

Пациент после двустороннего тотального эндопротезирования тазобедренных суставов по поводу их тяжелой деформации и ограничения движений.

Рентгеногаммы пациента, которому проведено первичное тотальное эндопротезирование коленного сустава ревизионным эндопротезом по поводу тяжелой деформации коленного сустава

Реконструтивная операция на переднем отделе стопы.а - до операции; б – после операции

Общий вид операционного зала.

помощи, оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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