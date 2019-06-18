2019-06-18T15:06:49+03:00
Происшествия

«Девушка занималась брейк-дансом»: подробности гибели школьницы из Башкирии на уроке информатики

Обвиняемая сторона высказала свою версию событий
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочка занималась брейк-дансом за день до смертиДевочка занималась брейк-дансом за день до смерти
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Адвокат, представляющий интересы фельдшера, которую обвиняют в неоказании помощи 17-летней школьнице в Нефтекамске, выдвинул версию своей подзащитной. Азат Аминов, адвокат профсоюза работников здравоохранения РБ, заявил о том, что вины фельдшера в случившимся нет.

Защита обвиняемой стороны утверждает, что в медпункте девушку принесли в бессознательном состоянии. Медик вызвала бригаду скоро помощи и буквально ни на секунду не отходила от девушки. Фельдшер освободила дыхательные пути больной от рвоты и до самого приезда «скорой» боролась за её жизнь. Соответственно, считает Аминев, ни о каком оставлении без помощи не может быть и речи, это не подтверждено фактами.

– А вот то, что девушка накануне трагедии занималась брейк-дансом (при эпилепсии физические нагрузки запрещены) и в школу пришла с признаками простуды — эти факты в уголовном деле отражены. А это уже вопрос к родственникам. – отметил Азат Аминев

В профсоюзе работников здравоохранения РБ утверждают, что адвокат потерпевшей стороны нарушил закон о защите персональных данных и дискредитируют всю медицинскую общественность. В социальной сети он разместил материалы обвинительного заключения, в которых можно найти данные медсестры. Объединение медработников обратилось с заявлениями в прокуратуру и адвокатскую палату Башкирии.

– Адвокат со стороны пострадавших разгласил персональные данные фельдшера. Практически можно говорить о попытке настроить суд на сторону потерпевшей. Доказать виновность или невиновность должен суд. Объективно, – прокомментировала ситуацию специалист по СМИ Профсоюза работников здравоохранения Башкирии Ольга Сошникова. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Напомним, трагедия произошла 5 декабря 2017 года. 17-летней Диане из Нефтекамска стало плохо на уроке информатики. Ученицу 11 класса не удалось спасти. Родственники обвинили в смерти девочки школьного фельдшера. По их версии, женщина не оказала должной помощи и тянула время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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