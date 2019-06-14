2019-06-14T16:46:39+03:00
Здоровье

Цель одна – помогать людям

И.о министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин и медики поздравляют коллег и жителей республики с Днем медработника.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Традиционно в третье воскресенье июня мы отмечаем наш главный праздник, объединяющий все медицинское сообщество – День медицинского работника. Этот день давно вышел за рамки сугубо профессионального праздника, давая возможность всем, кто когда-либо обращался за помощью к медикам, поздравить людей в белых халатах. Профессия врача и медицинской сестры особая: во все времена уважали и заслуженно ценили тех, кто делом своей жизни избрал заботу о здоровье людей.

Подробнее по ссылке- http://www.kp.ru/best/ufa/mediki Партнёры проекта

ИСТОЧНИК KP.RU

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