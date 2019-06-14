В Башкирии будет много мяса собственного производства

11 июня в отеле Crowne Plaza Ufa Congress Hotel на пресс-конференции, организованной «Коммерсантъ-Уфа», собрались представители Министерства сельского хозяйства РБ, Министерства экологии и природопользования РБ, представители компаний, занимающихся производством мяса и птицы в Республике Башкортостан, в том числе Башкирской мясной компании группы «Таврос», холдинга «Русское зерно Уфа», ООО «Племптицезавод Благоварский» и журналисты ведущих региональных СМИ. Темой мероприятия стало обсуждение перспектив развития производства мяса и птицы в Республике Башкортостан, соблюдения экологической безопасности и социальной ответственности бизнеса.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов, в нашем регионе появляется все больше инвесторов со своими проектами в области сельского хозяйства. На сегодняшний день реализуются инвестиционные проекты на сумму порядка 100 млрд рублей.

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Активно развивающееся животноводство

Одним из крупнейших производителей в России является Башкирская мясная компания ГК «Таврос». По словам первого заместителя генерального директора компании Рината Зайнуллина, в регионе уже работают предприятия в четырех районах и планируются к запуску еще два. Общий объем инвестиций вновь строящихся объектов составляет 4 млрд рублей, и стоит план по дополнительному увеличению объема производства на 15 тысяч тонн свинины в год. Свои дальнейшие перспективы по развитию проектов обозначили и представители птицеводческих хозяйств.

Специалисты сходятся на том, что существует общая положительная динамика в сфере АПК, в частности животноводства. При этом важным моментом является решение экологических вопросов.

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Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан помогает предотвратить экологические риски новых проектов на этапе экспертизы их бизнес-планов. «Мы, как министерство, должны ориентировать инвестора на стадии бизнес-плана на применение технологий, которые сегодня являются самыми передовыми в отрасли в части охраны окружающей среды и экологии», - пояснила начальник отдела экологической безопасности Фларида Ремезова.

Будущее за органическими удобрениями

Сейчас современные животноводческие комплексы в России строятся по европейским проектам, констатировал член Общественного совета при Департаменте экологической безопасности Курской области Алексей Борзенков. И на этих комплексах предусмотрены передовые технологии, в том числе по использованию навоза в качестве органических удобрений.

Кроме того, мировая тенденция снижения применения минеральных удобрений и выращивания экологически чистой продукции приводит к тому, что для получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур все больше становятся востребованы органические удобрения. А поставщиками этих удобрений становятся как раз современные животноводческие предприятия.

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Представитель ГК «Таврос» Ринат Зайнуллин подчеркнул, что «экологическая безопасность, охрана здоровья человека и окружающей среды - неотъемлемый элемент деятельности и один из стратегических приоритетов реализации проектов холдинга».

Ринат Зайнуллин рассказал, как на их предприятиях навоз преобразуется в полезную органику. Технология утилизация навоза выстроена таким образом, что он поступает в лагуны (навозохранилища) поочередно. В лагуне на протяжении от 9 до 12 месяцев происходит процесс анаэробного брожения, в результате которого образуется натуральное органическое удобрение. Оно используется как внутри холдинга, так и на бесплатной основе вносится на поля фермерских хозяйств. Благодаря применению инжекторного внесения органики на основе навоза большая часть питательных веществ поступает непосредственно к корневой системе растений и запах нейтрализуется. Данный метод широко используется в Северной Америке, Канаде и Дании и теперь уже в России.

Как признают представители фермерских хозяйств, органические удобрения позволяют на порядок повысить урожайность сельхозкультур. Генеральный директор Башкирской мясной компании ГК «Таврос» Елена Лазаренко сообщила, что на полях их сельхозпредприятия ООО «Башкир-агроинвест», входящего в холдинг, происходит постепенное замещение используемых минеральных удобрений органикой.

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Обмен международным опытом

На пресс-конференции поддерживалась связь по skype с международным консультантом по растениеводству Центра сельского хозяйства и продуктов питания SEGES Кристианом Халдрапом из Дании. Он рассказал об опыте своей страны проживания, которая является одним из лидеров производства свинины. Например, в Дании жители употребляют в качестве питьевой воду из крана, что стало возможно только после принятых на уровне государства решений о снижении использования сельхозпроизводителями химических удобрений и заменой их «органикой», отметил эксперт.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Юрия Лысова, доля сельхозпредприятий, использующих органические удобрения в регионе, неуклонно растет. Так, в 2018 году из трех млн гектар, засеянных сельхозкультурами, на 290 тысячах га использовались только органические удобрения.

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