«Башнефть» доказала свою эффективность

Сегодня, 11 июня, в ГКЗ «Башкортостан» состоялось годовое собрание акционеров крупнейшей компании республики. По его итогам было принято решение о выплате дивидендов общей суммой 28,2 млрд рублей. Республика Башкортостан, как акционер компании, получит около 7 млрд рублей дивидендов..

Также акционеры выбрали новый состав Совета директоров ,в который вошли 10 человек, в том числе двое представителей республики. .Временно исполняющий обязанности Главы Башкортостана Радий Хабиров выступил на Собрании акционеров и вручил Президенту компании Андрею Шишкину орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». В своей приветственной речи к акционерам он высоко оценил результативность работы «Башнефти», отметив при этом большую важность успешности работы компании для региона.

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Гордится действительно есть чем. Под управлением «Роснефти» башкирская компания демонстрирует позитивную динамику ключевых финансовых показателей. В 2018 году выручка компании увеличилась более чем на 28% и составила 860 млрд руб., что является историческим рекордом. Чистая прибыль также выросла и составила 97 млрд рублей, а уровень чистого долга снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2018 года добыча «Башнефти» составила 19 млн тонн, несмотря на то, что в прошедшем году компании приходилось ограничивать добычу в рамках реализации соглашения ОПЕК+. В минувшем году «Башнефть» открыла 81 продуктивную залежь и приобрела на аукционах пять новых месторождений и три лицензионных участка. Это, наряду с успешными геологическими мероприятиями, позволило существенно нарастить ресурсную базу и обеспечить дополнительные запасы нефти на будущее.

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В области нефтепереработки и нефтехимии были также достигнуты значительные результаты. За прошедший год на Уфимских НПЗ было переработано более 18 млн тонн нефтяного сырья, начался промышленный выпуск бензина Евро-6 с пониженным содержанием серы и других вредных веществ, освоено промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу, на заводе «Уфаоргсинтезе» осуществлён запуск установки по производству изопропилбензола, что расширило возможности по выпуску важного сырья для нефтехимической отрасли.

Важное внимание компания неизменно уделяет вопросу экологии. Среди самых значимых проектов 2018 года - запуск в промышленную эксплуатацию комплекса высокотехнологичных биологических очистных сооружений, аналогов которого не существует в Евразии. Благодаря новым биоочистным сооружениям эко-баланс реки Белая улучшается, что очень важно для Башкортостана.

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Экономические успехи «Башнефти» позволили компании увеличить налоговые платежи в бюджет республики. В 2018 году они выросли составили 42 млрд руб., что в 2,3 раза выше объёмов 2017 года. Около 4 млрд рублей «Башнефть» ежегодно направляет на благотворительные проекты в регионе. Среди наиболее крупных объектов, завершённых в 2018 году, можно выделить ледовый дворец в Кумертау, поликлинику в Илишевском районе, реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе. Близится к завершению строительство Тимашевской дорожной развязки.

Словом, существенная часть доходов «Башнефти» в виде налогов, дивидендов и благотворительных средств успешно работают на всю нашу республику и позволяют решать огромный пласт социальных вопросов.