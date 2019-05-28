Интересные вопросы - актуальные ответы

На наиболее интересные вопросы, задаваемые пациентами, об оказании медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», отвечает главный врач государственного автономного учреждения Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 (ГАУЗ РКВД №1), главный внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава РБ Уразлин Наиль Узбекович:

– Уважаемый Наиль Узбекович, Вы руководитель диспансера номер 1, тогда где второй?

До конца 2015 года на территории г. Уфа была два республиканских диспансера, один из которых был диспансером под № 1 – в основном обслуживал жителей районов и городов республики, второй диспансер - обслуживал уфимцев. В 2016 году в результате проводимой оптимизации второй диспансер был присоединён к первому, а название современного республиканского диспансера осталось под №1. Считаю, что название диспансера обязывает нас быть ведущеймедицинской организацией дерматовенерологического профиля, мы обслуживаем всё население республики. Кроме ГАУЗ РКВД №1 в республике работают ещё 2кожно-венерологических диспансера (КВД) в гг. Стерлитамак и Салават с закреплёнными зонами обслуживания населения, где оказывается медицинская помощь в условиях круглосуточного, дневного стационаров, в амбулаторных условиях. Жители районов непосредственно обслуживаются дерматовенерологом в амбулаторных условиях центральных районных и городских больниц согласно территориальным зонам обслуживания.

Если гражданин обратиться к дерматовенерологу находясь вне зоны обслуживания, например,будучи в другом районе в гостях у родственников,или обратиться по собственному желанию, обеспечивается ли он медицинской помощью по месту обращения?

Непременно. Медицинская помощь дерматовенерологом оказывается любому пациенту, вне зависимости от места его проживания и регистрации, даже жителям других субъектов Российской Федерации (РФ). Однако, приём квалифицированного врача не у каждого пациента сразу решит его проблему. Значительная часть пациентов, в виду особенностей течения дерматовенерологических заболеваний, в дальнейшем нуждается в диспансерном наблюдении, реабилитации. А это наиболее эффективно сможет сделать дерматовенеролог по месту основного проживания пациента. Приналичии показаний, в сложных случаях диагностики, течения заболевания, районный дерматовенеролог направляет пациентав ближайший КВД, или в ГАУЗ РКВД №1.

В ГАУЗ РКВД №1 оказываются бесплатные для пациента и платные медицинские услуги. Какие Вы видите сильные стороны платной и бесплатной медицинской помощи?

Бесплатная медицинская помощь для населения оказывает в объёмах предусмотренных программой государственных гарантий (ПГГ) за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС), государственного бюджета. Преимущества системы бесплатного оказания помощи в том, что она организована на государственном уровне, и подлежит многоуровневому контролю качества её оказания. Медицинская помощь оказывается в соответствии с действующими стандартами, федеральными клиническими рекомендациями по профилю «дерматовенерология».

Платные медицинские услуги в ГАУЗ РКВД №1 оказываются только по желанию пациента, с заключением договора, и организованы они по принципу «спрос рождает предложение». Пациент может получить дополнительное кпредусмотренным стандартам лечение, или подлечить сопутствующие заболевания. Есть спрос на озонотерапию, гирудотерапию, галокамеру – мы внедрили, т.к. эти методы помогают при многих заболеваниях. Методы гравитационной хирургии крови, помогают добиться хороших результатов, как в лечении профильных, так и пациентов с сопутствующими заболеваниями. На стационарном лечении пациент может улучшить условия своегопребывания - у нас имеются палаты повышенной комфортности.

В амбулаторных условиях платные услуги оказываем по косметологии, при анонимном обследовании и лечении пациентов по поводу инфекций, передаваемых половым путём (ИППП) – это когда пациент не указывает паспортные данные (Ф.И.О., место регистрации). После проведённого лечения по поводу ИППП, пациенту требуется пройти контроль излеченности в установленные сроки. Некоторые не входящие в стандарты, дорогостоящие, а также не профильные лабораторные исследования проводятся также на платной основе. При грибковых пораженияхногтей в лечении с успешным результатом применяется аппаратная чистка или удаление ногтевых пластинок стоп, кистей. В настоящее время платные услуги имеют свои преимущества. Если пациент, может получить аналогичные услуги в других медицинских организациях бесплатно, мы об этом обязательно информируем пациента.

–Известно, что наиболее распространённым среди хронических, тяжёлых кожных заболеваний является псориаз. Что нового в ГАУЗ РКВД №1 применяется в лечении больных псориазом?

У пациентов с псориазом в период ремиссии заболеваниячистая кожа, или имеются единичные «дежурные бляшки». Чистая кожа достигается здоровым образом жизни, регулярным наблюдением у врача, профилактическим лечением, реабилитацией. Стойка ремиссия, т.е. период вне обострения, может продолжаться десятилетиями. К сожалению, течение псориаза может обостриться до тотального распространения сыпи, а также поражением ногтей, суставов. Приблизительно четвертая часть коек в ГАУЗ РКВД №1 занята больными псориазом.

Поэтому нам очень важны результаты лечения больных псориазом – это, прежде всего сокращение сроков лечения и достижение стойкой ремиссии заболевания. Уже третий год у нас применяется высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). Используем плазмофарез, Отмечаем положительные результаты лечения больных. ВМП оказывается за счёт средств ОМС, в объёме предусмотренном ПГГ(52 случая - в 2019 г.). По направлению мы оказываем ВМП и жителям из других регионов РФ.

В заключении хочу отметить, что в 2020 г. дерматовенерологической службе РБ исполнится 100лет. За этот срок служба претерпела многие этапы развития. Будем и дальше продолжать лучшие традиции – совершенствовать профилактику, диагностику и методы лечения по профилю дерматовенерология.

Наш телефон: 8(347)272-56-06, и сайт ОПМУ ГАУЗ РКВД №1 www.gauzrkvd.bashmed.ru

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Авторы – Т.Ж. Давлетов, заведующий ОПМУ

С.А. Зилеева, врач-дерматовенеролог ОПМУ

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